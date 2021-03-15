iQOO Neo5 邀请函现抵达IT之家：双芯相遇，3 月 16 日登场

IT之家 3 月 15 日消息 iQOO 官方此前宣布 将于 3 月 16 日正式发布 iQOO Neo 5 新款手机。这场发布会的邀请函现已抵达IT之家，大家现在不妨一起来看一下吧。

说出来你们可能不信，这个 “邀请函”没开封之前真的没有想到是一个邀请函，因为它真的太太太大了，目测体型不小于一台全塔电脑主机，重量恐怕在十斤左右。

仅从外包装来看，这个黄与黑的底色拼接颇具潮流感，但实际上是在最外层直接映射了这个 iQOO Neo 5 邀请函的核心要义——双色碰撞，再加上一句 “生而为赢”似乎透露出包装下面将封印着一些更加强烈的精神。

果然，展开礼盒第一看就看到了两只 “金刚”在激烈碰撞，似乎正要分个高下却又恰巧被我撞见而不得不按下暂停键，只是双臂锤击展示自身蕴含的极致力量。此外，这个礼盒出人意料的是采用了一个双向展开的设计，也算是一点别出心裁的小设计。

从图中可以看到， iQOO Neo 5 的口号是 “强悍双芯 生而为赢”。转眼又看到了前面的两只金刚，等等，这怕不是在玩谐音梗？毕竟，双芯？双猩？生而为赢？看来寓意可能跟我想的不太一样。

此外，大家都可以看到，两只大猩猩下面有一个电源键，但我尝试了一下发现根本按不动，这！是！假！的！

仔细一想也是，仅仅只是个邀请函，怎么可能会有电子产品在里面。应该只是为了彰显“能量”或“一键”之类的设计用意。

两只猩猩含义不言而喻。从目前 iQOO 官方微博透露的信息来看它们分别是高通骁龙 870 旗舰级芯片，以及内置的独立显示芯片，正好对应那句 “强悍双芯 生而为赢”。

实际上，这两只大猩猩也是黑与黄，代表两个完全不同领域，但如果他们能够合力起来，恐怕将会拧成一股强悍的力量，不知道 iQOO 将会为我们带来怎么的一款双芯手机呢？

从之前的预热和爆料内容来看，iQOO Neo5 除双芯外，还拥有 66W 闪充技术，可在 30 分钟内充满 iQOO Neo5 的 4400mAh 电池，配备 120Hz 高刷新率 AMOLED 屏幕，支持 300Hz 触控报点率和 1000Hz 瞬时触控采样，支持 DC 调光。

此外，该机将搭载全覆盖液冷散热系统，采用 “旗舰级散热解决方案后置竖排三摄，主摄支持 OIS 光学防抖，光学屏幕指纹，双扬声器，Z 轴马达，塑料边框，价格比 Redmi K40 更低。

值得一提的是，该机宣称可通过独立显示芯片让游戏低帧变高帧，还适配了更多原生高帧游戏，其中《王者荣耀》已适配 90 帧，还将首发《完美世界手游》《天谕手游》《第五人格》《天涯明月刀手游》《崩坏 3》这五款插帧至 120 帧的游戏，还有 12 款原生高帧游戏。