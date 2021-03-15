节能环保、效率更高：爱立信美国 5G 智能工厂被授予 “全球灯塔”称号

位于得克萨斯州刘易斯维尔的爱立信美国 5G 智能工厂，被世界经济论坛（World Economic Forum）认定为第四次工业革命（4IR）的全球领导者。论坛授予了该设施其享有盛名的 “全球灯塔”的称号，以表彰爱立信在工厂部署下一代技术及其后续影响——包括相比没有进行自动化和 4IR 改进的类似设施，令人印象深刻的 2.2 倍每员工产出。

该设施是爱立信首家获得论坛 4IR 技术大规模应用认证的工厂，且迄今已证明了其优势。自 2020 年初投入运营以来，美国 5G 智能工厂的团队已经开发出 25 种不同的用例，可在不到 12 个月的时间内大规模部署。

与没有实现自动化和 4IR 改进的类似工厂相比，配备联网机器人的 5G 自动化工厂提高了 120% 的人均产出，减少了 65% 的人工物料处理。

与类似建筑物相比，集成环境系统被设计为减少 24% 的能耗和 75% 的室内用水，同时工厂采用 100% 可再生电力供电。爱立信还在为智能工厂争取美国绿色建筑委员会 LEED 金牌和 LEED 零碳认证，这将使之成为爱立信全球首家获得这一殊荣的工厂。

爱立信方面表示其已经对下一代供应链进行了投资，以在全球范围内创建定制化、可持续发展、端到端互联的供应链。在美国，爱立信已在其首家 5G 智能工厂上投资了超过 1 亿美元，该工厂主要服务于其在北美的 5G 客户。

爱立信还在爱沙尼亚、中国和巴西的工厂中，通过模块化和灵活的生产设置，快速跟进下一代智能制造。这将确保其通过在欧洲、亚洲和美洲的业务与客户紧密合作。

爱立信宣称它支持《巴黎协定》所设定的 1.5°C 目标。为实现这一目标，世界需要在 2030 年之前将全球碳排量减半，并在 2050 年之前达到净零排放。诸如 5G 和物联网的数字技术在制造业等一系列行业的应用，可以帮助到 2030 年减少最多 15% 的全球碳排量。