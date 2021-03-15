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节能环保、效率更高：爱立信美国 5G 智能工厂被授予 “全球灯塔”称号

2021/3/15 17:32:17 来源：C114中国通信网 作者：蒋均牧 责编：问舟
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位于得克萨斯州刘易斯维尔的爱立信美国 5G 智能工厂，被世界经济论坛（World Economic Forum）认定为第四次工业革命（4IR）的全球领导者。论坛授予了该设施其享有盛名的 “全球灯塔”的称号，以表彰爱立信在工厂部署下一代技术及其后续影响——包括相比没有进行自动化和 4IR 改进的类似设施，令人印象深刻的 2.2 倍每员工产出

该设施是爱立信首家获得论坛 4IR 技术大规模应用认证的工厂，且迄今已证明了其优势。自 2020 年初投入运营以来，美国 5G 智能工厂的团队已经开发出 25 种不同的用例，可在不到 12 个月的时间内大规模部署。

与没有实现自动化和 4IR 改进的类似工厂相比，配备联网机器人的 5G 自动化工厂提高了 120% 的人均产出，减少了 65% 的人工物料处理。

与类似建筑物相比，集成环境系统被设计为减少 24% 的能耗和 75% 的室内用水，同时工厂采用 100% 可再生电力供电。爱立信还在为智能工厂争取美国绿色建筑委员会 LEED 金牌和 LEED 零碳认证，这将使之成为爱立信全球首家获得这一殊荣的工厂。

爱立信方面表示其已经对下一代供应链进行了投资，以在全球范围内创建定制化、可持续发展、端到端互联的供应链。在美国，爱立信已在其首家 5G 智能工厂上投资了超过 1 亿美元，该工厂主要服务于其在北美的 5G 客户。

爱立信还在爱沙尼亚、中国和巴西的工厂中，通过模块化和灵活的生产设置，快速跟进下一代智能制造。这将确保其通过在欧洲、亚洲和美洲的业务与客户紧密合作。

爱立信宣称它支持《巴黎协定》所设定的 1.5°C 目标。为实现这一目标，世界需要在 2030 年之前将全球碳排量减半，并在 2050 年之前达到净零排放。诸如 5G 和物联网的数字技术在制造业等一系列行业的应用，可以帮助到 2030 年减少最多 15% 的全球碳排量。

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关键词：爱立信美国

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