Redmi k40 系列获推 MIUI12.5 开发版，拥有多项改进和新功能

IT之家3月15日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，Redmi K40 以及 K40 Pro 现已开启基于 MIUI12.5 的开发版体验，拥有多项改进和新功能。

此外，上述两款机型的 MIUI 开发版内测申请现已开启，用户现可在小米社区 >>我 >>我的内测中申请开发版内测。官方还宣布将于 2021 年 4 月 24 日起停止 Redmi Note7、Redmi Note7 Pro、小米 CC9e 的开发版内测公测进程。

开发版内测是开发版公测前的测试版本，每天发布更新，是所有 MIUI 里更新最频繁，新功能和 bug 修复最及时的版本。相较于稳定版系统，开发版内测更新最及时，但系统也最不稳定，且存在维护周期，停止维护后需手动刷回稳定版本。

测试须知：

1. 版本存在不稳定性，升级前请务必将重要数据备份至云服务或电脑本地

2 测试期间如有 Bug 或新功能建议，可前往讨论区反馈提交

3. 禁止利用内测刷机包进行违法获利的行为，对此现象一经发现，将取消升级权限并封禁相关账号

测试方法：

点击对应版本下方的按钮下载卡刷包，下载完成后，需要在系统设置 - 我的设备 - 系统更新页面，点击右上角的 “...”选择 “手动安装更新包 "，选择刚刚下载的卡刷包进行安装。若 “...”菜单中没有显示 “手动安装更新包”选项，可以连续点击 MIUI Logo 10 次，然后再重新点击 “...”菜单即可看到。