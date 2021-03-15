小米 11 系列新旗舰充电器 3C 入网：将支持双 67W 快充

IT之家 3 月 15 日消息 小米一款全新的 67W 快充电源适配器通过 3C 认证入网，型号为 MDY-12-EF，据数码博主 @数码闲聊站 透露，该充电器即为小米 11 系列新旗舰（或命名为小米 11 Pro&Ultra），并透露该机将支持双 67W 快充（无线也是 67W）。

▲M2012K11AC 为小米 10S

从该博主此前的爆料内容来看，小米 11 超大杯将采用接近 1 英寸的全球最大底且附带各种旗舰新技术的主摄，后置模组面积非常大。还有其他博主称该机可利用后置镜头旁边的小窗自拍（特殊摄影模式）。

此外，还有 YouTuber 还曝光了小米 11 Ultra 的部分信息，该机将拥有黑白两色，将搭载与小米 10 Ultra 一脉相承的 120 倍变焦镜头，以及 67W 无线充电，后置镜头参数为 5000 万像素的主摄、4800 万像素的广角和 4800 万像素的变焦，预计搭载 MIUI 12.5 系统。

从图中可以发现，小米 11 Ultra 有望配备后置双大底主摄 + 120 倍潜望镜头，附带一个可提供屏幕映射的副屏，IT之家目前尚不清楚该屏幕有哪些功能，但至少可用作后置自拍。

▲图源：@BenGeskin，外观以最终量产真机为主

此外，小米 11 Ultra 有望搭载 6.8 英寸的四曲面 OLED 显示屏，分辨率为 WQHD+，具有 120Hz 的自适应刷新率，配备 2000 万像素的左上角挖孔前置镜头，采用康宁大猩猩玻璃。

其他方面，该机有望支持 67W 有线快充、67W 无线快充和 10W 反向无线充电，支持 IP68 级防尘防水，电池容量为 5000 mAh，由哈曼卡顿调教的扬声器，以及高通骁龙 888 芯片等。