315 晚会曝光智联招聘 / 前程无忧 / 猎聘网等平台：个人简历信息被肆意贩卖

IT之家3月15日消息 一年一度的央视财经 3.15 晚会正在进行中，刚刚第二弹曝光了 “伸向个人简历的黑手”。

近年来，警方破获了多起诈骗案，不法分子从网络黑市购买大量个人简历信息实施精准诈骗。这些信息精准的简历是怎么来的呢？

据央视记者调查，个人简历信息被部分招聘平台肆意贩卖。

央视报道称，在智联招聘平台上，记者仅花费7元，便在网上购买到一份智联招聘求职者简历，简历上求职者的姓名、性别、年龄、照片、联系方式、工作经历、教育经历等信息一应俱全。

此外，只需注册企业智联账号，支付 60 元会费，便可以不限量下载包括姓名、年龄、邮箱等求职者的个人信息，这些个人简历信息大量流入黑市，被不法分子用于交易。

在智联招聘，根据求职者的学历、工作经验、薪资水平等条件，简历的下载价格分为三个等级，分别是 40 元、60 元和 100 元。

据报道，此类情况同样存在于前程无忧、猎聘网站等平台上。

企查查 APP 显示，315 晚会曝光的智联招聘是一家招聘和人力资源服务商，隶属于北京智联三珂人才服务有限公司，该公司成立于 1997 年，法定代表人为郭盛，注册资本 110 万元人民币，经营范围包含：为劳动者介绍用人单位；为用人单位推荐劳动者；为用人单位和个人提供职业介绍信息服务等。企查查风险信息显示，该公司曾因 “擅自从事互联网视听节目服务”被行政处罚，处罚单位为北京文化市场执法总队。

企查查 App 显示，315 曝光的前程无忧隶属于前锦网络信息技术（上海）有限公司，成立于 2000 年 1 月，注册资本 500 万美元，是一个人力资源服务机构，提供包括招聘猎头、培训测评和人事外包在内的全方位专业人力资源服务。公司裁判文书共 809 条，用户投诉可查记录 43 条。

3 月 12 日，工业和信息化部发布消息《关于侵害用户权益行为的 App 通报》(2021 年第 3 批，总第 12 批)。其中，前程无忧开发的名称为 “应届生求职”的 APP 在腾讯旗下开发的应用宝中存在违规收集个人信息的问题。

企查查 App 显示，猎聘网所属万仕道（北京）管理咨询股份有限公司，该公司成立于 2006 年 9 月，注册资本约 3975 万元人民币，法定代表人为戴科彬。企查查融资信息显示，猎聘网此前已获得 6 轮融资，投资方有经纬中国、58 同城等。

IT之家了解到，企查查数据显示，目前我国共有网络招聘相关企业 1.72 万家，广东省以 4312 家企业数量高居第一，吉林、河北分别以 2658 家、1710 家位列二三位。

从近年来相关企业注册量变化来看，2019 年达到历史最高的 4335 家，2020 年新注册企业 3559 家，同比下降 17.9%。网络招聘相关的裁判文书共有 2585 份。从案由类型来看，诈骗罪以 272 份位列第二，仅次于劳动争议类型（1015 件）。