海量人脸信息已被搜集：315 晚会曝光人脸识别乱象

IT之家3月15日消息 一年一度的央视财经 3.15 晚会正在进行中，从前言来看主要曝光问题涉及 9 个方面：第一弹即为 “谁在偷我的 脸？”揭秘了多个企业对于非法用户人脸数据的漠视甚至商家已经把你的 “脸”偷偷贩卖，主要涉及的企业包括科勒卫浴、宝马、MaxMara 商店等。

2021 年 “315 晚会”披露，苏州万店掌网络科技有限公司具有 “人脸识别”功能的摄像头，可识别监控内人的性别、年龄，甚至用户心情。

据曝光科勒卫浴门店中安装有具有人脸识别功能的摄像头，在顾客不知情的情况下，抓取人脸数据，生成人脸 ID。除了科勒卫浴，不少商家都安装有该公司的人脸识别摄像头。

企查查 App 显示，苏州万店掌网络科技有限公司成立于 2016 年，法定代表人为周圣强，据介绍，万店掌是一个门店远程监督服务平台，致力于为商户提供远程视频巡店、客流统计、热点分析等服务。

企查查融资信息显示，公司目前已经历两轮融资，融资金额达 9500 万人民币，投资方包括德同资本、远海明华、苏高新创投、金沙江创投等。2017 年，该公司曾被处以 2391.81 元罚款。

企查查 App 显示，315 晚会曝光的悠络客是一家新零售新门店人工智能服务商，隶属于上海悠络客电子科技股份有限公司，该公司成立于 2009 年，法定代表人为沈修平，注册资本 7946 万元人民币，经营范围包含：电子科技领域内的技术研究、技术开发、技术服务、技术咨询；电子与智能化工程等。3 月 9 日，该公司公开 “一种基于人脸人形的精准客流统计系统、方法、及其装置”，公开号为 CN112464843A，企查查专利摘要显示，该专利通过分析人形的轨迹及其人体姿态，判断人员的是否进店，是否过店；对于进店的人形进行抓拍；通过店员的人体重识别；去除店门口进过抓拍的人脸。

IT之家了解到，企查查数据显示，目前我国共有人脸识别相关企业 7404 家，湖南省以 3558 家位列第一，广东、江苏紧随其后。相关企业注册量已连续三年突破 1000 家，其中 2020 年全年新注册 1518 家。

此外，我国人脸识别相关专利目前共 1.37 万件（包含发明申请专利），其中发明专利约有 8600 多件，占比近 63%。此外，人脸识别相关的软件著作权有 1.83 万件，近年来各类人脸识别系统层出不穷。