四家 AI 企业被央视 315 点名：大型 “偷脸”事件曝光

人脸识别再度惹火上身！



一年一度的央视 “3·15”晚会，向 “信息安全”重拳出击，视频监控、网络简历、智能手机信息的数据盗用滥用事件通通被曝光。

晚会第一拳，就锤向风靡一时的人脸识别。

包括科勒卫浴、宝马、江苏大剧院这样的知名企业和单位，纷纷被爆偷偷采集或滥用人脸信息。

背后广州雅量科技、上海悠络客、苏州万店掌、深圳瑞为等多家供应商都被点名，“不幸”中枪。

可怕的是，你，可能是被采集人脸的顾客之一。这些采集的人脸，不仅会出现在店家的系统里，甚至会被 “偷运”到供应商的后台，一旦这些数据被泄露，可能会造成财产损失，乃至生命安全。

而整个过程，你一无所知。

被 “偷走”的不止是人脸，本次 “3.15”晚会上，智联招聘偷卖简历、“内存优化大师”等 App“连环套”获取老人信息…… 人脸、行为、爱好数据全面沦陷，老人、中年人、年轻人统统中枪。

随着信息数据成为新的生产要素，数字隐私安全也成为走过三十个年头的 “3.15”晚会手术台上的解剖对象。言语之中，一些方案提供商肆意采集人脸数据，似乎根本不觉得有任何问题。

AI 技术飞速发展中，整个行业存在用户隐私意识淡薄、法律意识淡薄的问题，需要敲响警钟。

01. 不知不觉，“偷走”你的脸

购物刷脸、火车刷脸进站、智能手机刷脸解锁…… 人脸识别进入了很多人的生活，但在不知情的情况下，一些应用却偷走了你的脸。

在科勒卫浴门店，几个 “相貌平平”的摄像头却在悄然捕捉记录人脸信息。

门店人员说，顾客去了哪家门店，再去其他家分店，分店基于后台的人脸识别信息，接待顾客就有准备了。对于零售业来说，获取人脸数据成为开展营销活动的绝招。

《民法典》第一千零三十五条规定，处理生物识别信息等自然人的个人信息，应当遵循合法、正当、必要原则。需要征得该自然人或者其监护人同意，明示处理信息的目的、方式和范围。

而央视记者亲自在三家门店走访，发现均有安装摄像头。但进店后，都没有被告知被摄像，更没有被征得同意。

02. 两分钟抓拍三次 还能识别此刻心情

记者观察摄像头，发现科勒卫浴门店的供应厂家为万店掌公司。成立于 2016 年的万店掌是一家门店远程监督服务平台，官网显示名创优品、戴尔等知名品牌都是万店掌的客户。

经公司经理展示远程监督后台，记者发现自己不到两分钟自己就被抓拍了三次。而且这三张角度不同的照片，后面有一个相同的编号。在其它几家分店，自己的人脸信息也被抓拍在册。

在后台系统，还有很多和记者一样的其它顾客被抓取人脸信息，不同人人后面形成一个不同的 ID。没准，我们都是其中的一个数字。

万店掌公司薛经理称，该产品人脸识别率达 95%，戴口罩识别率实话说就 80%~85%。

好家伙，原来口罩的用处不仅是防霾防病毒，还能用来保护我们的脸。

03. 摄像头供应商能看到顾客走进超市

令人最后背发凉的是，万店掌的经理竟然打开了客户江苏大剧院监控系统平台，看到实时的监测画面。

在这个画面上，你的种族、年龄、性别，甚至心情，通通都会被摄像头 “偷走”，进入到系统的数据库中，形成你的个人档案。

记者走访上海宝马 4S 店，发现任意一家店也都会有人脸识别摄像头。这让人感叹，不仅看房要戴面具，看车也要戴面具了？

背后厂家为上海悠诺客公司，一家新零售新门店人工智能服务商。悠络客公司王经理打开的平台，记者发现自己的人脸立马被抓取。

上海悠诺客公司何经理承认，这些摄像头都是无感抓拍，自动抓取，不需要正对着摄像头获取顾客同意。

广州雅量科技是另一家人脸识别摄像头供应商，技术人员能够远程实时抓取一家使用自己摄像头的超市的进店人。

雅量科技黄经理说，进店顾客会被打上标签，用于精准匹配。当顾客再进入各个分店，后台都会一目连了然。除了这些企业，中国人脸识别四大 A 级企业之一瑞为科技也被央视点名。

记者报道，目前一家公司拥有的人脸数据量达到上亿。这还仅仅是一家企业，整个中国的人脸数据量更是惊人，而这些数据可能都进入第三方的手中。

“也许你我都在他们的数据库之中，但我们并不知情。”

在央视此前关于企业使用人脸信息采集的一组街访中，受访者表达了担忧 “不能保证开发商安全保护人的人脸信息”、“相比于个人信息安全，不在乎这个便利”。其实民众的诉求很简单，并不是反对人脸识别，只是要把使用的权益讲清楚。

毕竟人脸只有一张，不像手机号、密码那样可以修改，也不像指纹那样需要主动操作，而是本身公开外露，在无感的情况下就能被采集；另外，照片、视频、伪造 3D 头套等有时都能被识别，也增加了人脸识别应用的不可控性。人脸信息一旦落入不法分子之手，后果不堪设想。

04. 央视 3.15 晚会连发 “信息安全集中弹”

讲完人脸数据安全，央视 3.15 晚会又讲到了其它数据安全问题。可以说，今年 3.15 连发 “信息安全集中弹”。

比如，许多人找工作都会用到的智联招聘 “兜售简历信息”的行为被点名。

企业只需要上传企业执照，就可以在上传了简历的用户在不知情的情况下，花钱购买到用户的简历。

更有甚者，滋生出黑色产业链，通过伪造企业资历，就能够花钱获得简历。许多毕业生找工作的心情急切，但是他们不知道自己的信息是被卖到了 “三无”企业的人手中。

智能设备适老化也是 3.15 晚会关注的议题，焦点还在信息安全。比如，就有老人陷入了智能手机垃圾清理软件 “连环套”。

老人被一些 App 诱导下载一款名为 “内存优化大师”的 App，不想，之后就被不断提醒重复下载清理，于是，老人又被诱使下载了手机管家 Pro 等四款清理大师。

但央视请来专业人士测试，发现这些软件的清理、杀毒都非常简单初级，甚至没有什么清理作用。

恐怖的是，这些数据反而在高密度收集、上传个人信息，大大拉低智能手机的速度，使老人手机越清理越慢。比如，仅仅 8.75 秒，就 890 次读取应用列表信息，50 多次读取 GPS 定位信息。

更进一步看，当这些被盗取的数据支持老人的用户画像形成，一些低俗、欺骗的精准广告就有了可乘之机。

05.AI、大数据技术应用需要法律机制规范

对于智能产业来说，人脸数据收集、使用问题是长期以来的难点。滥用人脸数据不仅侵犯人的隐私，而且一旦数据落入非法分子手中，更会种下诈骗等违法犯罪恶果。我们坚决抵制同行滥用数据、损害 AI 行业生命的行为。

当下，我国已经通过《民法典》、《信息安全技术个人信息安全规范》等规范人脸数据的应用，《中华人民共和国个人信息保护法》及相关地方反律法规也在快节奏推进中。

而在本届全国两会，围绕规范人脸识别应用的相关建议、提案不下 5 份。如民革中央的《关于规范人脸识别信息采集，保障公民权益的提案》，佳都科技集团董事长刘伟的《关于规范人脸识别应用，防范伦理与法律风险，促进人工智能产业健康发展的提案，等等。现在，全球都在大力发展人工智能技术，在无数激流勇进的 AI 追梦者促进下，我国人工智能达到全球领先水平。相信央视 “3.15”晚会曝光人脸数据盗用滥用，重点并不在于揪住哪家企业的小辫子，也不是打击行业的积极性，而是希望从法律法规、机制体制层面，促进 AI 技术更健康发展，造福于人。