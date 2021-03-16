被央视点名的 “手机管家 PRO ”被小米 / OPPO / 华为等应用商店下架

IT之家 3 月 16 日消息 昨天央视 315 晚会上被曝光的 “手机管家 PRO”已在小米、OPPO、华为等手机应用商店下架。

IT之家获悉，央视测试人员进行测试后发现，“手机管家 PRO”App 表面上看起来是在清理手机垃圾，背地里实则在不断偷偷大量获取手机里的信息。

315 晚会提醒老人慎用手机清理类软件 ，手机清理类软件将老人推向诈骗深渊 。

70 多岁的李女士通过智能手机看新闻、小说时，手机屏幕总会自动蹦出一些 “安全提示”：“病毒”“垃圾”“内存严重不足”，按照提示李女士清理了手机，但她发现这些 “安全提示”越清理越多，手机越用越慢。

日前，中国电子技术标准化研究院网安中心的专家对这一现象进行了监测，在一款小说阅读软件里，正常阅读过程中出现了 “安全清理”提示，工作人员点击后，下载安装了一款叫 “内存优化大师”的 App，自动清理过程中又继续蹦出 “清理手机缓存”提醒，点击后，手机又下载安装了 “超强清理大师”。不断 “提醒、下载、清理”，同样路径接力重复，手机上接着又安装了 “智能清理大师”和 “手机管家 PRO”。

然而测试人员对 “手机管家 PRO”进行测试后发现，这款 App 表面上看起来是在清理手机垃圾，背地里实则在不断偷偷大量获取手机里的信息。工作人员提示：这些数据信息对老人们进行用户画像，给他们被打上 “容易被误导和诱导”的群体标签。于是，各种低俗、劣质，甚至带有欺骗套路的广告和内容就会源源不断地推送到老人的手机上，使得一些老年人上当受骗。