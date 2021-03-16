前程无忧：安全管理和信息保护面临诸多不足，感谢媒体监督和批评

IT之家 3 月 16 日消息 昨晚央视 3·15 晚会点名智联招聘、前程无忧和猎聘等求职应用泄露求职者简历。对此，前程无忧发布声明表示，高度重视并深刻地意识到求职简历的安全管理和信息保护仍然面临诸多不足。感谢央视和各界媒体的监督和批评。

据央视记者调查，个人简历信息被部分招聘平台肆意贩卖。

央视报道称，在智联招聘平台上，记者仅花费 7 元，便在网上购买到一份智联招聘求职者简历，简历上求职者的姓名、性别、年龄、照片、联系方式、工作经历、教育经历等信息一应俱全。

此外，只需注册企业智联账号，支付 60 元会费，便可以不限量下载包括姓名、年龄、邮箱等求职者的个人信息，根据求职者的学历、工作经验、薪资水平等条件，简历的下载价格分为三个等级，分别是 40 元、60 元和 100 元。

IT之家了解到，这些个人简历信息大量流入黑市，被不法分子用于交易。

前程无忧关于央视 315 晚会报道的声明：

针对中央电视台 315 晚会报道关于招聘平台简历的问题，我们高度重视并深刻地意识到求职简历的安全管理和信息保护仍然面临诸多不足。感谢央视和各界媒体的监督和批评。

根据 2021 年 3 月 1 日起施行的《网络招聘服务管理规定》，我们年初在加大注册资质认证力度企业合法资质的审核之外，开始全面实行企业账户使用人的实名认证和人脸识别对企业账户的信息浏览加强日志管理和痕迹追踪。

针对央视指出的问题，前程无忧决定成立由公司首席运营官安全总监负责人、开发经理业务负责人等组成的信息安全管理委员会进一步升级各项信息安全及数据安全管理制度严格企业黑名单制度，升级相关监测与干预机制。同时，强化个人用户授权流程，升级并加大明示已有的谁看过我的简历”等一系列求职者知悉选择和授权的程序，并接受求职者的投诉，倾听求职者意见一旦发现对求职者个人信息的侵害行为，我们将严厉清查和封禁并向政府有关部门进行举报。

前程无忧已与猎聘智联招聘等人力资源服务行业同仁达成共识联合抵制一切侵犯求职者权益的不法行为共同努力建设一个安全健康的招聘求职环境为广大用户提供满意、放心、值得信赖的服务。

前程无忧

2021 年 3 月 15 日