苹果 macOS Big Sur 11.3 开发者预览版 / 公测版 Beta 4 发布

IT之家 3 月 16 日消息 苹果今天凌晨发布了 macOS Big Sur 11.3 开发者预览版和公测版 Beta 4,新的测试版距第三个测试版推出两周后,也是在 macOS Big Sur 11.2 发布一个多月后。

Beta 4 更新内容比较少,亮点改动是重新设计了 Apple News + 标签,Apple Music 的 Listen Now 部分增加了 Made for You 快捷键和直播活动,以及 Reminders 中的排序变化,更新还包括例行的 bug 修复和改进。

macOS Big Sur 11.3 引入了更多 Safari 的自定义选项,可以重新排列开始页面上的不同部分,比如收藏夹、阅读列表、 Siri 建议、隐私报告等等。开发人员还可以开发起始页的新功能。

这次更新还包括了在 Mac M1 上运行 iOS 应用的优化。当在 Mac M1 上运行 iPhone 和 iPad 应用程序时,有一个 “Touch Alternatives”选项窗口,允许用户为触摸输入替代方案设置键盘命令,通过点击菜单栏中应用程序的名称,然后选择首选项,可以为 iPhone 或 iPad 应用程序启用触摸替代功能,这个功能可以让用户自定义点击、滑动和拖动的快捷键。

另外,如果 Mac 的显示设备允许,iPadOS 应用程序启动时还可以有一个更大的窗口。

苹果音乐应用程序还提供了一个新的自动播放选项,允许流媒体服务在播放列表或音乐队列结束后继续播放音乐。苹果音乐提供的这个新功能类似于 iOS 14 中增加的自动播放功能。有了这个功能,即使播放列表或专辑已经结束,苹果音乐的音频播放也不会结束。

macOS Big Sur 11.3 还增加了对最新的 PlayStation 5 DualSense 和 Xbox Series x/s 手柄的支持,可用于 macOS 上的游戏。

同时,“关于这台 Mac。”这个页面增加了很多新的功能,包括了电子质保书,并检查自己设备的保修。这个页面类似于 iOS “设置”应用程序中的 AppleCare 菜单,允许用户申请维修,购买 AppleCare 计划以及检查其能够覆盖的硬件范围。

对于 HomePod 用户来说,macOS Big Sur 11.3 支持 HomePod Stereo 功能,允许将一组成对的 HomePods 设置为默认的声音输出选项,两个 HomePods 显示为单个可选扬声器,而不是像以前版本中的 macOS 那样分开显示。

在 macOS Big Sur 11.3 中的代码表明,新的电池充电优化功能将通过限制 Mac 电池充电的时间来保持 Mac 电池的使用寿命。Mac 设备的电池将会在 “日程”中安排的事件之前充满电。

IT之家了解到,macOS Big Sur 11.3 正式版更新预计在春季正式向所有用户推送。