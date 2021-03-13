微软正在改变 Edge 浏览器 macOS 版更新方式：更及时快速

IT之家3月13日消息 外媒 Neowin 报道，微软已经宣布，它正在改变 Edge 浏览器在 macOS 上更新的方式，会使每个人更容易获得更新。

现在，Edge 浏览器 macOS 版使用的是微软 AutoUpdate，这种服务通常用于更新 Office 应用。当然，微软听取了反馈意见，并将使它在其他平台上的工作适配 Edge。

但有三个关键的反馈意见被指出。一是使用 AutoUpdate 很混乱，因为它主要是针对 Office 应用，你可能需要等待更新完成后才能获得 Edge 更新。另外，edge://settings/help 与 AutoUpdate 中显示的内容并不总是一致。最后，更新体验并不快。当你重启浏览器时，你必须等到更新应用完成后才能再次打开它。

IT之家获悉，在 Windows 上，Edge 浏览器会在后台默默地更新，如果你重启浏览器应用更新，它会立即重启。macOS 上的 Edge 浏览器从现在开始也会这样工作，所以 Edge 将不再由 AutoUpdate 处理更新升级，而是自主更新。

就目前而言，这种变化在基于英特尔的 Mac 电脑上的 Edge Canary 可用，可通过开启 Flag 启用，另外这项功能将很快适配苹果 Silicon 版 Mac。