笔记本电脑的未来：从芯片到功能变得与智能手机越来越像

同样作为移动设备的笔记本电脑，相比智能手机、平板电脑在产品革新上的突飞猛进，多年来一直有些跟不上时代的步伐，然而它却是多数人出差时必须携带的设备，但因为种种原因，却经常被藏在背包之中。如今，笔记本正在努力让自己变得与智能手机越来越像，从芯片到应用兼容性，让用户可以像用手机一样用笔记本电脑。

Arm 架构芯片崛起

实际上，笔记本电脑早就开始了对于 Arm 架构的尝试，如今风光无限的苹果 M1 只能说是顺应时代潮流的产物。三星早在 2012 年就推出了搭载 Exynos 5520 处理器的 Chromebook，微软也随后推出过同样采用 Arm 架构的 Surface RT 产品。然而受限于当时的系统应用生态，以及 Arm 架构处理器当时还有限的性能，市场的反馈并不十分理想。

当时间来到 2020 年，在 Windows、Chrome OS、macOS 平台上，搭载 Arm 架构处理器的产品，均能在各大操作系统中占据重要的地位。微软 Surface Pro X 搭载基于高通骁龙 8cx 定制的 SQ2，以及 2019 年推出的 SQ1 版，被赋予了未来 Surface Pro 的产品形态，也是该系列中旗舰产品的代表作；联想采用联发科 Helio P60T 打造 Chromebook Duet，成为了 Chrome OS 平台在 2020 年的爆款产品；苹果推出的 M1 处理器更是堪称库克打造的最成功产品，让众多数码圈的预测都打了脸，性能比肩 i9，兼容性也得到了很好的保证。

高通、联发科也明显加大了面向笔记本设备的处理器产品的侧重。

现高通候任首席执行官安蒙在 2020 高通骁龙峰会的采访中就表示，苹果 M1 的成功验证了高通对计算未来的信念，这是一个非常好的信号。生态系统将发生变化，这也证明微软和高通走在正确的道路上。它关乎电池寿命、网络连接，以及与众不同的多媒体体验。

目前，新一代高通骁龙 8cx 处理器的参数也已经流出，有望拥有 15 个 TOPS 的 AI 算力。同时，此前已经发布的骁龙 7c 在近期的媒体测试中，也表现出了不俗的功耗表现，对比同级别的英特尔、联发科产品，在性能、续航、AI、GPU 上均有明显优势。

已经在 2020 年尝到甜头的联发科，也瞄准了入门级 Chrome OS 市场，目前市场上已经有大量搭载 MT8183 系列处理器的产品在售，同样拥有低廉的价格。联发科在去年也宣布推出针对 Chromebook 的 MT8195 和 MT8192 芯片组，分别采用台积电 6nm 和 7nm 制程，终端产品预计会在 2021 年第二季度上市。

苹果 M1X、M2 处理器也相继曝光，其中 M1X 为 12 核心、M2 为 16 核心，M1X 的效能将是 M1 的 2 倍，M2 将是 M1 的 4 倍。届时，苹果将会采用新的处理器在其更高端的 Mac 产品上使用，例如 MacBook Pro 16、iMac，进而实现自家的 Mac 产品线上使用 Apple Silicon 对英特尔处理器的完全替换。

支持移动端 App

使用了 M1 处理器后的一大好处就在于，苹果在 Mac 设备上实现了对于 iPhone、iPad 应用的兼容，让 macOS 上的应用数量有了大规模增长。也方便日后开发者可以为 macOS 平台开发更多的应用。

实际上，Google 早已在 Chrome OS 平台上实现了对于 Android 应用的兼容。早在 2016 年，Google 便宣布会把 Google Play 商店和 Android App 带到 Chrome OS 中，使 Chrome OS 可以运行 Android APP 增加推行 Chromebook 和 Chromebox 的动力，解决该平台应用程序不足的问题。目前，所有在售的 Chrome OS 均实现了对于 Android 应用的兼容，这也大大提升了 Chromebook 产品的实用性和娱乐性。

2020 年 11 月底，有爆料者透露，微软在 2021 年也会选择让 Windows 兼容 Android 应用，项目代号为 “Latte”，由 Windows Subsystem for Linux（WSL）提供支持，将允许应用程序开发人员将他们 Android 应用程序带到 Windows 10，也就是说未来 Windows 10 将会原生运行 Android App。开发者几乎不需要修改代码，通过微软商店将它们打包提交为 MSIX 即可。

手机上的功能它也有

与手机无缝联动更是近几年来的一大趋势，苹果早就在 macOS 系统中加入了 Handoff 功能，AirDrop 功能也能快速的在设备间实现文件互传，iCloud 服务让整个生态更加完善，文档编辑进度都能在手机与电脑间实现无缝衔接。

微软的 Windows 系统中也拥有 “你的手机”功能，可以借助电脑拨打和接听电话、收发短信、查看通知，还可以立即访问 Android 设备上的照片和应用。微软还与三星合作，支持三星设备中的 “链接至 Windows”和电脑上 “你的手机”应用，实现高效连接。

Chrome OS 上近期推出的 Phone Hub 功能也同样可以实现在笔记本上操控 Android 手机，可以展示最近在手机上开启的网页，并查看手机的电量、信号、设置静音、启动热点功能，并且可以回复短信。

于此同时，笔记本产品也正在开始拥有如同手机一样的连接能力，一方面高通骁龙计算平台正在为 Windows、Chrome OS 平台的笔记本带来 4G 或 5G 的连接能力，例如惠普 Elite Folio、联想 IdeaPad 5G、Acer Spin 7、Acer Spin 513。另有消息称，随着 Apple Silicon 的使用，以及苹果自研基带芯片有望在 2024 年使用，未来苹果的 MacBook 系列产品也将具备 5G 联网能力。

智能手机中已经普及的 AI 能力、长续航、快充能力也将成为笔记本产品的标配，苹果、高通、联发科的处理器产品对于 AI 能力的提升，都是产品的亮点之一，该能力可提升产品在大量功能上体验。长续航的优势也已经显现，目前市面上的 Arm 架构笔记本产品，相比 X86 架构产品在续航能力上已经具备明显优势。