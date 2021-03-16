微软 Teams 等服务大规模宕机，仍在修复中

IT之家3月16日消息 据外媒 TheVerge 报道，美国东部时间 3 月 15 日下午，微软 365 服务发生了大规模宕机，包括 Teams、Office 系列、Outlook 等应用受到了影响。微软官方表示，出现故障的原因是配置更改。外媒表示，这是自 2020 年 9 月微软 Teams 应用出现问题以来，又一次比较严重的故障。

微软随后表示，公司试图让 365 服务重新上线，目前一些服务已经恢复，但依旧在采取措施，解决受影响服务一些孤立的影响。此外，微软还表示虽然回滚操作所需的时间比预期要长，但已经接近完成，Teams、Azure 和其它 Microsoft 365 服务会重新上线。微软将持续监控这些服务的运行状况，点击以下链接可获取 Microsoft 365 服务的最新动态：https://status.office.com/

IT之家获悉，Azure Active Directory 也遇到了一些问题，Xbox 预付费代码在故障期间也无法使用。外媒表示，Xbox 群聊功能仍有卡顿现象。由于微软服务的中断，华纳公司甚至推迟了电影《正义联盟》扎克 · 施耐德导演剪辑版的线上首映活动，官方表示将在微软各项服务完全恢复之后，再发放首映活动的邀请码和链接。