硅谷版黑镜：亚马逊把仓库工作 “游戏化”能缓解工人疲劳么

北京时间 3 月 16 日早间消息，据报道，为了缓解仓库工人的乏味状态，同时提高工作效率，亚马逊正在拓展 “FC Games”项目，即将仓库工作 “游戏化”，而工人们对此褒贬不一。

在亚马逊的几十个仓库里，员工们每天都在做他们的日常工作，把客户订单上的商品从货架上取下来，扔进塑料箱里。当然，他们会从而得到报酬，但他们中的一些人也在赢得数字奖励，这些奖励允许他们购买虚拟独角鲸、恐龙和其他电子宠物。

如今，美国各地越来越多的亚马逊仓库员工，可以在轮班期间通过参与游戏来赚取这样的奖励。这些游戏由他们控制，即通过快速完成履行客户订单所需的重复性任务，来控制游戏。

这些游戏是亚马逊 “FC Games”项目的一部分，FC Games 最初于 2017 年开始测试。据悉，目前亚马逊正在对该计划进行大规模扩张，最近开始向至少 20 个州的亚马逊履约中心的工人提供游戏。

员工们对该项目的感受喜忧参半：一些人称赞游戏提供了一种分心的东西，而另一些人则用 “反乌托邦”的术语来描述它。该项目是游戏化的生动例证，游戏的基本要素，包括排行榜、奖励和头像，被应用于日常情况，以激励和吸引人们。

对于亚马逊，这一次是在 “游戏化”仓库工作，以提高生产率，缓解倦怠。通过快速工作，工人们可以选择玩六款游戏之中的一款，然后赚取数字货币。他们可以用这些货币购买和照顾各种虚拟企鹅和其他宠物。

一名仓库工作人员向媒体表示，他们仓库的一些工人没有玩游戏，因为他们担心，工作太快会伤害到自己。这位工人表示，许多员工对游戏持矛盾态度。其一，这凸显了亚马逊看重工人的工作效率。但同时，也提供了一种受欢迎的分心方式。

这位工人说：“这些游戏并不是特别好，但有些人确实喜欢它，因为它有助于改善 10 个小时轮班时令人头脑麻木的无聊状态。”

而另一名仓库工人将该项目与 “黑镜”（Black Mirror）的主题相提并论。“黑镜”是一档热门电视节目，经常用反乌托邦的术语描绘技术。在其中一集中，社会成员被关在被屏幕包围的牢房里，通过骑静止的自行车来赚取赖以为生的消费点数。

而亚马逊表示，该游戏平台旨在为工人提供一种有趣和互动的方式，让他们在工作中保持敬业精神，并强调该平台不是用来管理绩效的。但是，亚马逊以监控和管理仓库员工的工作表现而闻名，并斥责或解雇不符合预期的员工。

亚马逊发言人肯特 · 霍伦贝克（Kent Hollenbeck）称：“员工们告诉我们，他们喜欢参与这些工作站游戏，我们很高兴能听取他们的反馈，并将该计划扩展到我们更多的仓库中。即使有了这样的扩展，该计划对员工来说仍是完全可选的；他们可以根据自己的喜好切换到或退出不同的游戏，可以匿名玩，也可以不玩，这是他们的选择。”

霍伦贝克拒绝提供拓展规模的更多细节，也没有回应目前提供 FC 游戏的仓库数量。但基于对工人的采访，以及对员工群聊，社交媒体上发布的亚马逊提货站照片的分析表明，该项目已在至少 20 个州的履约中心实施。

亚马逊扩张 FC Games 之际，正值该公司因其对仓库工人的待遇而面临严格审查。有分析发现，亚马逊仓库，特别是使用了机器人的仓库，员工受伤率远远高于行业平均水平。

据悉，选择玩这些游戏的亚马逊仓库工人，可以从六款不同的街机风格的游戏中进行选择，这些游戏的名字包括 Tamazilla、CastleCrafter、PicksInSpace、Dragon Duel 和 MissMaster。员工可以通过挑选物品、将物品放在货架上和完成其他任务来获得积分，并通过连续多天参与游戏来获得更多积分。此外，工人们还可以与本仓库，或全国仓库的工人进行比赛。

FC Games 并不是亚马逊为仓库工人提供激励的唯一方式。在亚马逊最繁忙的季节，也就是所谓的圣诞购物旺季，员工可以在每天的抽奖活动中赢得 Xbox 和 Apple Watch 等奖品。