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售价约 1600 元，特斯拉龙舌兰酒短暂补货后再次销售一空

2021/3/16 8:47:38 来源：新浪科技 作者：- 责编：远洋
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北京时间 3 月 16 日早间消息，据报道，特斯拉售价 250 美元（约 1600 元）的龙舌兰酒本周在公司官网获得补货，但几乎立刻销售一空。此前这款酒的供应已经中断了大约 4 个月。

特斯拉表示，新一批特斯拉龙舌兰酒将于 4 月初开始发货。根据特斯拉官网的信息，只有美国部分州的消费者可以买到这款酒

特斯拉龙舌兰酒装在闪电形状的瓶子里。介绍显示，这是 “优质的 100% 龙舌兰酒，在法国橡木桶中陈酿，有干果和淡淡香草气味，以及平衡的肉桂胡椒味道”。这款酒是由加州 Nosotros Tequila 公司生产的。

2020 年 11 月，特斯拉首次推出龙舌兰酒，几小时就销售一空。第二天，eBay 上就出现了这些酒的二手空瓶销售。因为 eBay 平台禁止卖酒，因此二手销售的都只是空瓶。

特斯拉品牌的龙舌兰酒始于 2018 年的一个玩笑。当时特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在 Twitter 上表示，他被发现 “坐在一辆 Model 3 上晕了过去，周围都是‘Teslaquilla’瓶子。”马斯克最初想把这款酒命名为 Teslaquilla，但由于墨西哥龙舌兰酒管理委员会的反对而作罢。

特斯拉龙舌兰酒并不是马斯克推出的第一款恶搞产品。在抗议股市卖空者的活动中，特斯拉曾于 2020 年 7 月短暂销售过红色缎子短裤。而马斯克旗下隧道公司 The Boring Company 于 2018 年也推出过一种名为 “非火焰喷射器”的喷火装置。

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关键词：特斯拉

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