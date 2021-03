IT之家 3 月 15 日消息 据 SEC 披露文件,特斯拉 CEO 马斯克和 CFO 扎克 · 柯克霍恩(Zach Kirkhorn)在公司的职位头衔将更换为 “技术&货币大师”(Technoking of Tesla and Master of Coin)与“特斯拉电音之王” ,变动于 3 月 15 日生效。此外,他们两人也将继续担任首席执行官和首席财务官职务。

特斯拉还披露,自 2021 年 3 月 11 日起,特斯拉公司汽车总裁杰罗姆 · 吉伦 (Jerome Guillen)转换为特斯拉重型卡车总裁。

IT之家了解到,官方称自 2018 年 9 月以来,Guillen 成功地完成了特斯拉的汽车项目、供应链和服务基础设施,并推动领导者、组织和生产流程的进一步发展,他将能够继续指导和运营特斯拉乘用车项目。

此外,随着特斯拉准备首次进入关键的重型卡车市场,Guillen 将利用他在该行业的广泛背景致力于领导特斯拉 Semi 项目在所有方面达成目标,包括相关的充电和服务网络。