消息称微软将从美国新一轮网络安全资金中获得超过 1.5 亿美元拨款

北京时间 3 月 16 日早间消息，据报道，消息人士称，微软将从美国政府获得 1.5 亿美元的网络安全资金，这占了美国新冠救助资金中用于网络安全防卫的近四分之一。然而，一些立法者对此感到不满，他们并不希望美国政府为这家软件公司提供资金。

黑客攻击对国家安全构成重大威胁，这令美国立法者深感挫折，因此美国国会在周四签署的新冠救助法案中配置了网络安全方面的援助资金。

俄勒冈州参议员罗恩 · 怀登（Ron Wyden）是国会情报委员会的主要民主党人，他说：“微软长期忽视软件设计方面的缺陷，造成了重大漏洞，并被黑客所利用。如果解决这一问题的唯一办法是给微软更多的钱，那么政府需要重新评估对这家公司的依赖。”“对那些向政府销售不安全软件的公司，如果还继续给与更大的政府合同，这样的做法无异于是在奖励这些公司。”

微软此前表示，它将优先修复那些遭到广泛攻击的漏洞。

根据媒体获得的一份美国网络基础设施安全开支计划草案，在 6.5 亿美元的新资金中，约有 1.5 亿多美元被用于 “安全云平台”的建设。知情人士透露，这笔钱实际上已经编入了微软的预算，主要用于帮助联邦机构升级现有的微软软件，以提高其云系统的安全性。

微软的一项称为 “活动日志”的关键服务，允许其客户端监视其所在云中的数据流量，从而发现可能的黑客活动。微软周日表示，尽管其所有云产品都具有安全功能，“但规模较大的组织机构可能需要更先进的功能，比如更深入的安全日志以及调查这些日志并采取行动的能力。”

大多数主要软件都曾经遭到过黑客的攻击，而微软产品的广泛流行性又使其成为了黑客们的首要目标。许多针对政府机构以及私营公司的攻击是通过操纵微软的系统来进行。

虽然主管网络的一些美国高官认为除了向微软拨款别无选择，但怀登和其他三名立法者已公开对这一拨款计划表示担忧。在 2 月 26 日的一场听证会上，针对微软收取额外日志费用的问题，罗得岛州众议员吉姆 · 兰格文（Jim Langevin）就向微软总裁布拉德 · 史密斯（Brad Smith）提出了质疑。

兰格文问道：“这究竟是微软的一种盈利方式，还是向客户提供的成本价服务？” 史密斯的回答是：“我们是一家营利性公司。我们所做的一切都是为了产生回报，而不是做慈善。”

微软已经把安全产品变成了一个重要的收入来源，该业务目前每年可为微软带来 100 亿美元的收入，较以前增长了 40%。