LG、三星均未能在美国注册 QNED 电视商标

IT之家3月16日消息 据外媒 businesskorea 消息，在 LG 此前于美国申请注册 “QNED”商标时被拒，随后三星显示注册 “QNED”商标的请求于 2 月 25 日同样被美国专利和商标局（USPTO）拒绝。

USPTO 表示，QNED 这个词不能成为商标，因为这只是 “量子纳米发光二极管”（quantum nano emitting diode）的缩写，是通用词，并不能成为独有的商标。

IT之家了解到，QNED 是 mini-LED 电视所采用的关键技术。LG 此前计划将 2021 年首款 mini-LED 电视命名为 “LG QNED”。三星、LG 的这项技术可以在电视背面由近三万个 LED 灯组成背光阵列，具备 2500 个调光区域，能够实现更高的亮度和高达 100 万 : 1 的对比度，更好地呈现 HDR 画面。同时，由于 QNED 技术使用量子点发光，能够提供更广的色域表现。

外媒表示，虽然三星和 LG 都未能注册 QNED 商标，但二者此后的商品中依旧可以出现 QNED 字样。目前 LG 集团在欧洲、韩国、澳大利亚、新西兰、加拿大等 11 个国家均提交了 “QNED”商标申请，正在等待结果当中。