Chrome OS 优化安卓 App 兼容性：大小调整按钮仅提供给适配大屏的应用

IT之家 3 月 16 日消息 据 XDA 报道，谷歌早在 2016 年就为 Chrome OS 提供了对安卓应用程序的支持，但是用户体验还有很多不足之处。不过谷歌正在改进 Chrome OS 运行安卓 App 的方式，让用户体验更加完美。

Chrome OS 用户一直面临的一个问题：为安卓应用程序调整窗口大小有时会失效，这是因为很多原生安卓 App 并没有对大屏设备提供适配。如果每个安卓应用程序都能漂亮地伸缩到更大的显示屏上，那的确能提供更好的用户体验，但事实并非如此。谷歌通过限制不支持放大的应用程序的大小来减少 BUG 的出现，不失为一种迫不得已的解决方案。

谷歌新开发的这个功能，会锁定 Chromebook 设备上安卓应用程序的大小，在未提供大屏适配的 App 上抹除了大小调整的按钮，仅在支持大屏设备的 App 上提供大小调整。虽然用户无法随意调整 App 的显示大小，但也降低了程序崩溃的可能性。

从官方在其开发者频道放出的图片中可以看出，在未提供大屏适配的 App 中最大化 / 最小化按钮被移除，甚至连拖动 App 到边缘也不被允许。YouTube Music 和 Instagram 并排打开时，支持大屏的 YouTube Music 提供了最大化和最小化按钮，而 Instagram 只提供了折叠和关闭按钮。

IT之家了解到，评论员派尼（Robby· Payne）认为：“这是一个更好的折中方案，可以让安卓 App 在 Chrome OS 上变得更加流畅，也可以让开发人员更加认真的对待 Chrome OS 上的软件。我知道，至少对于新用户来说，这会让他们在 Chrome OS 的过渡期能更舒服一点。”