这些图标包可修改 iPhone iOS 14 主屏幕，用上 1984 Macintosh 风格

IT之家 3 月 16 日消息 外媒 9to5 Mac 报道，苹果 iOS 和 iPadOS 的自定义图标包随着 iOS 14 中对 “捷径”的修改而变得超级流行。今天，外媒为大家盘点了一些精美的 iOS 图标包，它们的灵感来自 1984 Macintosh 和原始版本的 macOS 系统。

IT之家获悉，这些图包都采用了简约的黑白配色方案。现代的图标和 logo 都被重新用像素艺术进行了想象。有些图包甚至包括小工具。如果你一直喜欢怀旧风格，可以试试这些应用。

System 1, $6

System 1 中有 45 个华丽的像素艺术图标，旨在与 Susan Kare 的原创艺术作品完美结合。这个图标包还包括四个与 Scriptable 一起工作的小工具。你可以找到用于电池续航、时间、日历，甚至还有用于加密货币的工具。

这个图标包的大部分是由第一方苹果应用组成的，但设计师也为一些最流行的第三方应用创建了图标。

System 1 售价为 6 美元，设计师承诺以后会对图标包进行更多更新。

iOS (Old School)，￡3.99

设计师 Ben Vessey 制作了一款名为 iOS（Old School）的广泛图标包，其中有 100 多个不同的复古主题图标。这个包最棒的部分是包含了浅色和深色主题。甚至还有一些不同的壁纸选项。

该图包几乎包含了所有主要第三方应用的图标。用这个包来完善你的复古主屏幕应该不会太难。这些图标的价格为￡3.99。

iOS 128K, ￡2

iOS 128K 图标包还包括两个不同的主题，一个是黑暗模式，一个是明亮模式。这个包里有 120 个图标，还有带边框和不带边框的选项。该图包还包括所有的图像，以及安装备用图标的配置文件，因此你不需要每次启动应用程序时都看到快捷方式通知。

一如既往，在设备上安装配置文件时要小心。你可以直接在 “设置”应用程序中检查配置文件的内部内容，尽管该网站确实明确表示，这些配置文件中唯一的内容是创建的网络剪辑。但由于购买时还包含了图片，所以你也可以直接用捷径使用这些图片，而不用安装配置文件。该图包售价￡2，这些都是复古 Mac 爱好者必须购买的。