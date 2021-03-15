苹果发布 iPhone 12 Cook 宣传片：在厨房展现防尘防水效果

IT之家3月15日消息 苹果于 3 月 13 日在 YouTube 发布了《iPhone 12— Cook》宣传片，展现了一名厨师使用 iPhone 12 手机查询菜谱，毫无顾忌地在厨房操作台边用手机边做菜的情景。在宣传片中，这部 iPhone 12 手机经历了面粉覆盖、跌落、泼溅、水洗等多种恶劣环境，依旧没有损坏。

以下是宣传片：

这部 iPhone 手机没有贴膜和配备保护套，被随意摆在菜板上，经受震动和厨具冲击。在影片结尾，手机跌落至水槽的菜板上，背面遍布污渍。随后，厨师在手机亮屏的情况下拿到水龙头上进行冲洗。

苹果在字幕中展现，iPhone 12 手机 “比以往更耐用”。但是在水洗 iPhone 的场景中，苹果字幕也提示 “防水性能随着手机使用可能会降低，只有在手机特别脏时才建议用清水冲洗。”

IT之家了解到。苹果 iPhone 12 系列手机于 2020 年发布，全系采用 Ceramic Shield 超瓷晶面板，支持 IP68 级别防护。手机防水性能相比 iPhone 11 进行了提升，官方表示在 6 米水深下可坚持 30 分钟。有外媒测试，将两台 iPhone 12 手机放入 5.5 米水深中冲洗 30 分钟，拿出后依旧可以正常工作；放入 10.7 米流水中 21 分钟，也依旧没有损坏。

根据此前报道，《加拿大一 iPhone 11 手机掉入湖底 6 个月，捞出后仍能正常开机使用》。这部手机仅有听筒和扬声器遭到了损坏，但其它功能完好。