“手机管家 Pro”开发商安狗狗致歉：立即整改，将严肃处理

IT之家3月16日消息 针对央视 315 曝光的 “手机管家 Pro”问题，开发商安狗狗（深圳）信息技术有限公司现已发布致歉声明称，对于央视 315 报道的问题，给老年用户带来诸多困扰和造成不便，公司高度重视，并将严肃处理，切实履行相关责任。

安狗狗表示，公司第一时间成立整改小组，对涉事情况立即整改，同时推动相关合作方、代理方对违规问题进行全面整顿。

此前，经央视 315 晚会曝光后，手机管家 Pro 已在小米、OPPO、华为等手机应用商店下架。

IT之家了解到，央视测试人员进行测试后发现，“手机管家 Pro”App 表面上看起来是在清理手机垃圾，背地里实则在不断偷偷大量获取手机里的信息。

70 多岁的李女士通过智能手机看新闻、小说时，手机屏幕总会自动蹦出一些 “安全提示”：“病毒”“垃圾”“内存严重不足”，按照提示李女士清理了手机，但她发现这些 “安全提示”越清理越多，手机越用越慢。

日前，中国电子技术标准化研究院网安中心的专家对这一现象进行了监测，在一款小说阅读软件里，正常阅读过程中出现了 “安全清理”提示，工作人员点击后，下载安装了一款叫 “内存优化大师”的 App，自动清理过程中又继续蹦出 “清理手机缓存”提醒，点击后，手机又下载安装了 “超强清理大师”。不断 “提醒、下载、清理”，同样路径接力重复，手机上接着又安装了 “智能清理大师”和 “手机管家 Pro”。

然而测试人员对 “手机管家 Pro”进行测试后发现，这款 App 表面上看起来是在清理手机垃圾，背地里实则在不断偷偷大量获取手机里的信息。工作人员提示：这些数据信息对老人们进行用户画像，给他们被打上 “容易被误导和诱导”的群体标签。于是，各种低俗、劣质，甚至带有欺骗套路的广告和内容就会源源不断地推送到老人的手机上，使得一些老年人上当受骗。

以下为手机管家 Pro 团队声明全文：

对于央视 315 报道的问题，给老年用户带来诸多困扰和造成不便，我司高度重视，并将严肃处理，切实履行相关责任。对此，我们深表歉意。

我们第一时间成立整改小组，对涉事情况立即整改，同时推动相关合作方、代理方对违规问题进行全面整顿，为用户提供更好的服务。

我们将进一步以严格的标准为用户提供优质的信息和服务，感谢广大用户、央视及所有媒体对我们的持续监督和批评。

手机管家 Pro 团队

2021 年 3 月 15 日