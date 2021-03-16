央视 3·15 曝光老人手机里的陷阱，上海通信管理局：第一时间对涉事公司展开调查

IT之家 3 月 16 日消息 昨晚央视 3.15 晚会中曝光了一批涉嫌违法的手机应用。据央视 3·15 晚会报道，记者发现有部分互联网公司层层设套，专门针对老年人使用手机进行诈骗，利用手机安全提示，一步步设下陷阱，进行精准诈骗。

例如，安装内存优化大师的 App、手机管家 Pro 等 App，在安装过程中，便会获取个人信息数据，并利用这些数据，对用户推送各类广告。

IT之家了解到，被曝光的 “超强清理大师”是上海苏帕科技有限公司旗下 App，该公司成立于 2016 年。

对此，上海市通信管理局回应称，在央视 “3·15”晚会曝光上海苏帕科技有限公司手机清理软件问题后，上海市通信管理局对此高度重视，局领导立即做出部署，第一时间组织相关单位，针对晚会中曝光的手机清理软件问题，对上海苏帕科技有限公司开展调查。同时，我局立即启动相关预案，组织技术支撑单位对同类型手机清理软件进行排查检测，对类似问题一并要求整改。

上海市通信管理局还表示，下一步，我局将本着 “以人民为中心”的发展思想，在工业和信息化部的正确领导下，进一步加强行业监督检查，加大对互联网企业违法违规收集使用用户个人信息行为的处置力度，切实维护好用户合法权益。针对央视 3.15 晚会中曝光的问题，我局将根据进一步调查取证的结果，依法稳妥处置。