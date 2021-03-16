江波龙发布 DDR5 内存模组原型，实测数据曝光

IT之家3月16日消息 国内长沙江波龙今日正式发布 Longsys DDR5 内存模组产品（ES1），包含两款全新架构的产品原型，分别是 1Rank x8 和 2Rank x8 标准型 PC Unbuffered DIMM 288PIN On-die-ECC。

官方公布了这两款内存的详细参数。可以看出，DDR5 内存的速度相比 DDR4 有了明显提升，PCB 尺寸也与 DDR4 类似。

随后，江波龙在英特尔 AlderLake-S 开发平台上对 Longsys DDR5 32GB 6400 内存进行了测试。测试使用 Windows 10 专业版系统，可以看出内存频率为 4800MHz，未发布的英特尔 12 代处理器型号无法显示出来。

经过鲁大师测试，该平台综合得分 557901 分，内存单项得分高达 193864 分。

值得注意的是，尽管插槽上仅安装有一条内存，但任务管理器中显示为双通道。

官方使用 AIDA64 进行跑分，可以看出这款内存的读取速率为 35844MB/s，内存写入速度 32613MB/s，拷贝速度 28833MB/s。不过内存延迟有些高，为 112.1ns，可以预测这是因为英特尔 12 代开发板固件尚不成熟。

IT之家了解到，江波龙还对 DDR4 内存进行了对比测试，可以看出 DDR5 内存的性能有了大幅提升，鲁大师内存跑分提高了一倍。

江波龙 DDR5 内存支持片上 On-die-ECC 功能、16n Prefetch 模式（BL16），均衡模式 DFE 技术等特性。这款 DDR5 内存内置独立双通道机制，单条实现双通道，可明显提高运行速率。

IT之家了解到，DDR5 内存起步频率为 4800MHz，未来可实现更高的频率。英特尔 12 代酷睿平台有望同时兼容 DDR5/DDR4 内存，预计于 2021 年末发布。