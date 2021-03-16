英特尔 12 代酷睿 AlderLake-S 开发板曝光：确认支持 DDR5 内存

IT之家3月16日消息 江波龙（Longsys）今日发布了两款 DDR5 内存模组产品（ES1），分为 16GB 的 1Rank x8 以及 32GB 的 2Rank x8，频率为 4800MHz，时序 CL 40。官方公布了英特尔 12 代酷睿 AlderLake-S 开发板，并在这个开发板上对 DDR5 内存进行测试。

从图片可以看出，这块开发板拥有众多接口，提供一条 PCIe x16 插槽、三条 PCIe x4 插槽。开发板的 PCH 芯片上方覆盖有黑色散热片，也没有文字标注型号信息。未发布的英特尔 12 代酷睿 AlderLake-S 处理器就隐藏在英特尔原装散热器下方。

这个开发板仅有两条内存插槽，江波龙仅插上一条 32GB DDR5 内存，此外还有一条 M.2 2280 NVMe 固态硬盘。

根据官方公布的 BIOS 信息，这款主板名称为 “AlderLake-S ADP-S DDR5”，处理器名称为 AlderLake DT，但具体型号没有显示，其主频也仅为 0.8GHz。

内存方面，可以看出内存频率 4800MHz，时序 40-40-40-77。值得注意的是，尽管主板上仅插入了一条内存，但主板上显示为独立的两条 16GB 内存，接口均为 Slot 0，每条两个 Rank。这意味着江波龙此款 32G DDR5 内存单条可实现双通道效果。

鲁大师的数据显示，该平台的 AlderLake-S 处理器为 8 核，主频 0.8GHz，显卡以及处理器型号均未知。在任务管理器中也可以看到，内存容量 32GB，为双通道。此外，该平台还搭载江波龙自家的 FORESEE 128GB SSD。

IT之家了解到，江波龙使用鲁大师对系统进行了测试，系统为 Win10 专业版。

鲁大师跑分结果显示，这个 AlderLake-S 平台综合跑分 55.79 万分，英特尔 12 代 CPU 得分 258778 分，未知核显 GPU 得分为 19472 分，32GB DDR5 内存得分则高达 193864 万分，硬盘得分 85787 分。

作为对比，这颗工程版 CPU 的性能与英特尔 i5-8279U 相当，不能反映 12 代正式版 CPU 的真实水平。根据江波龙的数据，DDR5 内存的性能相比 32GB DDR4 3200MHz 要提升明显。

根据此前消息，英特尔 12 代酷睿平台有望同时兼容 DDR5/DDR4 内存，还将带来大小核设计、PCIe 5.0 协议的支持。第 12 代平台有望于 2021 年第四季度发布。

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