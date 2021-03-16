微软发布 KB500156X 累积更新，修复 Win10 打印机蓝屏 Bug

IT之家3月16日消息 微软于 2021 年 3 月推出过 KB50008 系列更新，在某些打印机上造成了蓝屏的故障，涉及的系统版本包括 Win10 1803 至最新的 Win10 20H2 等系统。微软于此前确认了这一 Bug，并提供了临时修复教程。

IT之家获悉，今日微软正式推送了 KB500156X 累积更新，修复了这一 Bug。

Windows 10 version 20H2/2004 – KB5001567

Windows 10 version 1909/1903 – KB5001566

Windows 10 version 1809 – KB5001568 (企业版、教育版)

Windows 10 version 1803 – KB5001565 (企业版、教育版)

想要获取本次更新，使用快捷键 Win+I 进入设置，打开 Windows 更新即可看到。根据官方更新日志，本次 KB500156X 更新解决了在使用某些应用程序，并使用某些型号打印机时，造成的蓝屏故障。本次故障发生在驱动程序版本为 “类型 3”的打印机上，出现故障时会提示 APC_INDEX_MISMATCH 错误。