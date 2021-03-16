被 315 曝光之后，猎聘宣布紧急启动三项简历保护措施并向警方报案

3 月 16 日下午消息，昨天央视 315 晚会报道了猎聘平台部分简历遭互联网黑产非法售卖的问题，猎聘随后发表致歉声明，并于第一时间成立由 CEO 挂帅的专项小组，对部分简历遭不法分子售卖牟利的行为进行彻查。

今天，猎聘推出并启动三项整改措施，对求职者信息保护进行紧急整改升级。

第一，猎聘对用户端信息保护进行重大升级，在原有的 16 项保护基础上新推出 “虚拟号码”功能，并在企业端和猎头端均开启 “虚拟号码”服务，该功能已经正式启用。猎聘连夜进行了新产品改版，并于今天（3 月 16 日）向各大应用商店提出了更新申请。

猎聘平台此前就推出了个人信息保护功能，此次重大升级主要是增加了 “虚拟号码”功能，即求职者在没有主动投递简历的情况下，企业和猎头均无法看到求职者的真实号码，只有指定绑定电话号码的招聘方才能通过中间加密过的虚拟号码联系到求职者；只有当求职者主动投递该职位，企业端和猎头才能看到其真实号码。而通过非法手段下载的简历中用户联系方式会变为无效号码，其他人无法联系到求职用户本人，因而该简历实际上成为无效简历，从而有效保证了用户的联系方式不被泄露，大大降低了求职者号码曝光的风险。

第二，猎聘对企业端账号资质审核确保严格执行，在原有 7 项审核方式基础上坚持 “人工 + 技术”双审核体系。在招聘方注册信息合法性、合规性、真实性进行严格审核，避免不法分子利用企业账号随意填写注册信息、故意发布虚假信息、恶意收集用户简历等现象。与此同时，猎聘将对内部审核团队开展系统化培训，进一步提升审核能力。

第三，猎聘将积极加强站外监管，联合同业大力推动打击互联网黑产的倒卖简历行为。目前猎聘已与智联招聘、前程无忧等行业同仁达成共识，具体措施包括：相互分享失信企业名单、建立日常沟通交流机制、共同分享安全保障技术经验，并联合向有关部门提出打击互联网黑产倒卖简历的具体建议。

猎聘表示，坚决抵制倒卖简历这一黑产行为，长期联合外部机构，在相关网络渠道进行持续地大规模的排查，一经发现非法售卖求职者简历等可疑行为，将对涉事企业及个人账号进行永久封禁，并将诉诸法律，通过法律手段严厉打击不法分子非法售卖个人信息行为。

猎聘在发现部分简历遭非法获取后，分别以 “侵犯公民个人信息罪”、“非法获取计算机信息系统数据罪”向多地公安机关报案，同时亦以侵权为由向法院提起民事诉讼。由于此类犯罪取证相对困难，再加上时至今日，国内招聘行业尚未有因平台简历信息被非法获取后直接以招聘平台为受害方定案的明确判例，故相关案件的推进需要一定的研究时间。

猎聘表示，对于此次对求职者造成的困扰表示万分歉意。在处理此次事件的过程中，猎聘深刻意识到保护求职者的简历及信息安全没有止境。未来猎聘将在继续严格遵守《网络安全法》、《人力资源市场暂行条例》、《网络招聘服务管理规定》、《网络交易监督管理办法》等相关法律法规的同时，不断进行产品升级、加强资质审核、优化工作流程。对一切非法获取并倒卖求职者简历的互联网黑产行为绝不姑息、追责到底。同时，猎聘呼吁全社会注重对个人隐私的保护，联合起来曝光、抵制网络黑产，共同营造一个健康、安全、诚信的网络环境。