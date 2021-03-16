2499 元至 2999 元，骁龙 870 + 独立显示芯片，iQOO Neo5 正式发布

IT之家 3 月 16 日消息 今日晚间，iQOO Neo5 正式发布，8+128G 版本 2499 元，8+256G 版本 2699 元，12+256G 版本 2999 元，3 月 22 日开售。

IT之家了解到，iQOO Neo5 拥有夜影黑、云影蓝、像素橙三种配色，搭载高通骁龙 870 芯片和独立显示芯片，辅以 LPDDR4X 和三星新款 UFS 3.1，采用 6.62 英寸三星 OLED E3 屏幕，汇顶屏下指纹，厚度 8.43mm，重 196g，后背搭载矩阵式云阶摄像头，内置 4400mAh 电池，支持 66W 闪充，30 分钟可充至 100%。

该机搭载高通骁龙 870 芯片，性能提升至上一代产品的 110%，还拥有一颗独立显示芯片，可实现高帧和色彩自由；采用增强版 UFS 3.1 闪存，随机写入速度较上代产品提升 21.28%；支持内存融合技术，能把部分存储扩展为运行内存，配合 Multi-Turbo 5.0 和超级系统进程技术，性能全面提升。

屏幕方面，iQOO Neo5 搭载 120Hz 电竞屏，支持四种刷新率，采用三星 OLED 材质，局部峰值亮度可达 1300nits，对比度高达 6,000,000:1；可实现 1000Hz 瞬时触控采样率和 300Hz 触控报点率；拥有屏幕色彩校准技术，搭配阳光屏 + 月光屏、类 DC 调光、通过 HDR10+ 色彩认证、SGS 低蓝光护眼认证和低拖影无缝显示认证。

影像方面，该机采用 48MP 索尼定制主摄 IMX598 （f/1.79，OIS）以及 13MP 广角镜头（S5K3L6，f/2.2，120°，2.5cm微距）和 2MP 黑白镜头（GC02M1B），前摄则为 16MP 的S5K3P9。

同时，该机底层算法经过升级，采用 RAW HDR 2.0 技术、超清像素位移技术，带来超级夜景 5.0、黑光夜视 2.0、夜景人像、全景夜景 HDR、运动防抖、智能运动追焦等，还拥有大电影模式和一键 Vlog 等玩法。

影音方面，该机保留了视频超分技术，采用环绕式立体双扬，搭配 Super Audio 算法，并与优酷帧享团队和腾讯视频团队合作，使用耳机可享受大量5.1声道的影视作品，同时首发音频超分技术，实现音频高频的补偿还原，拥有索尼 Hi-Res 小金标。

游戏方面，该机除环绕式立体双扬外，还搭载了搭载独立显示芯片，硬件 MEMC 运动计算和补偿技术，游戏帧率倍增，最高可至120帧。首发支持天涯明月刀，崩坏3，天谕，完美世界，第五人格，支持游戏 All-HDR 功能，可将游戏画面升级为类 HDR 效果。

此外，iQOO 还与腾讯 GVoice 语音优化算法合作带来了高清游戏语音功能，为该机配备线性马达，配合 4D 游戏振感 3.0，率先适配王者荣耀 90 帧版本，搭配游戏魔盒全面升级和 Control Panel 显示设置。

此外，该机采用双电芯 4400mAh 方案，支持 66W 闪充，通过行业先进的电荷泵技术和 FFC 技术，30 分钟充至 100%。

其他方面，该机配备了行业内最大面积近 6000mm² 的散热石墨板，散热体积较上一代提升至 210%，实现全覆盖液冷散热，同时 5G 游戏天线置于中框侧边，横握手机信号依旧稳定，支持 Wi-Fi6 协议、双 Wi-Fi 智能加速，运行 OriginOS for iQOO 系统。

此外，该机还拥有仿真机械键盘，能模仿青轴、类红轴和类茶轴三种效果，并带来了全新罗技G系列简约白色系皮肤，还有利用Wi-Fi信号和手动检测两种方式检测 Wi-Fi 信号摄像头的功能，保护隐私安全。。

此外，官方表示该机通过 KPL 比赛用机测试认证，且iQOO 将成为中国国家赛艇队&皮划艇队官方赞助商。