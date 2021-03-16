索尼发布旗舰 G 大师 FE 50mm F1.2 GM 镜头：售价 15999 元

IT之家 3 月 16 日消息 今天，索尼正式发布旗舰 G 大师系列 FE 50mm F1.2 GM 全画幅定焦镜头，这是索尼第 60 支 E 卡口镜头和第 1 支 F1.2 大光圈镜，其建议零售价为 15999 元，将于 4 月上市。

索尼表示，FE 50mmF1.2 GM集紧凑轻巧，先进的自动对焦性能以及专业的操控性和可靠性于一身，为用户提供优异的影像分辨率和更加唯美的背景虚化效果，是专业摄影师和广大摄影爱好者期待已久的镜头。

IT之家了解到，FE 50mm F1.2 GM采用先进的光学设计，3枚XA（超级非球面）镜片可在整个成像范围内保持出色的分辨率，即使在F1.2最大光圈下也是如此。第2代纳米AR镀膜技术可有效地减少镜头内部反射，从而减少拍摄时产生的耀斑和鬼影，使镜头在逆光环境也能呈现清晰锐利的影像。FE 50mm F1.2 GM在F1.2大光圈时可营造更加唯美的背景虚化效果，11枚光圈叶片和优化的光学设计可较大程度减少球面像差，使前景和背景均具有柔美的焦外表现。FE 50mm F1.2 GM内置４个XD线性马达，可提供精确自动对焦和跟踪对焦所需的高驱动力，即使在非常浅的景深下也能实现快速、平滑、精准且安静的自动对焦和跟踪。当需要精确对焦，尤其是在拍摄人眼跟踪的4K视频时，FE 50mm F1.2 GM可以实现出色的响应、更低延迟和振动，使用户能够更加专注于构图。

此外，该镜头的浮动对焦组件由专用的镜头驱动算法控制，在整个焦距范围内均可实现高分辨率，并且实现了约0.4米的最近对焦距离。FE 50mm F1.2 GM采用索尼新开发的模拟技术和光学设计，具有小巧轻量的设计，仅重约778g，尺寸仅为约87mm（直径）x 108mm，滤镜直径为72mm，紧凑便携的设计为FE 50mm F1.2 GM镜头提供了优异的机动性和便捷的操控性。