对马岛政府向索尼总裁吉田修平寄明信片，希望索尼和开发商 Sucker Punch 成为其旅游大使

IT之家 3 月 15 日消息 近日，日本对马岛政府向索尼全球工作室总裁吉田修平寄出了明信片，并表示希望《对马岛之魂》的发行商索尼、开发商 Sucker Punch 和游戏玩家都能成为对马岛的旅游大使。

IT之家了解到，对马岛属日本长崎县管辖。由 5 个岛屿组成，多山，多森林。农业以旱田为主。渔业颇盛，有珍珠养殖业，海上交通地位重要。有严原金石城址等历史古迹，陆地面积约 696.29 平方公里，2016 年人口 3.2 万人。

《对马岛之魂》是 Sucker Punch 推出的写实风格开放世界游戏，玩家将扮演被蒙古军队入侵的对马岛上的武士境井仁，在武士道与蒙古军队的侵略之中寻找自己的生存信条，经历成为战鬼的道路。

对马岛政府表示，他们从去年 1 月开始就一直在和索尼方面讨论可以一起做的事情，但是由于疫情问题，事情被推迟了。Sucker Punch 和索尼认为对马岛是一个偏远岛屿，医疗系统存在很多问题，因此需要尽量避免吸引游客。

但是随着《对马岛之魂》的大热，全世界玩家都希望能够进一步了解对马岛的情况，于是对马岛政府继续跟 Hucker Punch 和索尼商议，为玩家找到不用到对马岛就能充分欣赏当地风景的方法，也希望疫情结束之后玩家和粉丝们能到对马岛有一个更加愉快的旅行体验。

值得一提的是，此前，对马岛政府就曾授予《对马岛之魂》的两位制作人 “对马岛永久荣誉市民”的称号。