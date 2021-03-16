《仙剑奇侠传七》试玩版将于 3 月 31 日上线 Steam 平台

IT之家3月16日消息 国产单机游戏《仙剑奇侠传七》试玩版已于 2 月 2 日上线方块平台，玩家可免费领取试玩。今日，该游戏的试玩版也出现在了 Steam 平台，该游戏已可以搜索到，不过无法进入游戏详情页面。

据商店显示的信息，该试玩版将于 3 月 31 日上线，届时 Steam 平台的玩家就可以体验到《仙剑奇侠传》的最新一作。

据介绍，试玩版本截取了研发阶段的一小部分内容供玩家体验，包括部分战斗系统、角色配音、剧情流程、御灵玩法等内容，试玩版呈现的实机效果不代表最终品质。

IT之家了解到，《仙剑奇侠传七》的引擎目前已升级到 UE4.25 版本。由于 2020 年 1 月 14 日微软已正式停止支持 Windows 7 系统，UE4.25 引擎亦停止了对该系统的支持。受此影响，《仙剑奇侠传七》将无法在 Win7 系统上运行。

IT之家了解到，《仙剑奇侠传七》仍然处于紧张的制作当中，开放试玩是为了获得一定基数的用户测试反馈数据，包括硬件数据、程序 BUG、游玩体验等内容。《仙剑奇侠传七》试玩版的推荐配置为英特尔 i7-9700K 或 AMD R7 3700X，显卡推荐英伟达 RTX 2060 或 AMD RX 5700XT，存储空间需 20GB。