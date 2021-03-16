Steam 2 月调查：AMD 市占率逼近 30%，英特尔用 Rocket Lake 展开反击

IT之家 3 月 16 日消息 据外媒 NotebookCheck 报道，Steam 近日公布 2 月份硬件和软件调查，在电脑处理器方面，AMD 发展势头依旧猛烈，市场占有率持续攀升，达到了 28.66%。虽然离英特尔的市占率 71.34% 仍有不小的差距，但这也显示 AMD Ryzen 处理器的成功使其不断蚕食鲸吞英特尔的市场。不过，Steam 也表示，随着英特尔即将推出新一代处理器 Rocket Lake 架构系列，AMD 突飞猛进的局面可能会有所改变。

Steam 每个月都会进行一次调查，了解用户使用的电脑硬件与软件。该调查为自愿且匿名形式，这些收集到的资料对于 Steam 新技术的开发或产品投资决策有非常大的帮助。

IT之家了解到，近日 Steam 公布 2 月份的调查，在电脑处理器方面，AMD 的使用人数再度上涨，整体市占为 28.66%，较 1 月增加 0.67%，至于英特尔则为 71.34%。在操作系统方面，AMD 在 Windows 和 Linux 上均获得优势；AMD 在 Windows 的市占率较一月略为增加了 0.52%，在 Linux 上成长幅度更大，提升了 2.19%。

虽然根据调查显示，AMD 的市场占有率呈现乐观态势，不过 NotebookCheck 同样指出，随着英特尔即将推出新一代 Rocket Lake 架构处理器，以及 Ryzen 5000 供应短缺的问题，英特尔在接下来的几个月将有反击的机会。预估 Rocket Lake 处理器生产不会有太大瓶颈，可快速抢占 AMD 来不及占领的市场。

即便有许多台式电脑用户仍希望使用 AMD 处理器，但在 Ryzen 5000 系列处理器严重短缺的情况下，这些用户可能会选择英特尔的 Core i9-11900K 或 i7-11700K 作为替代。因此，英特尔在接下来的数个月中，仍有机会可以牢牢巩固现有市场优势，或是再与 AMD 拉开差距。