谷歌 Google Play 应用商店抽成针对部分开发商降至 15%

北京时间 3 月 16 日晚间消息，据报道，谷歌今日宣布，从 2021 年 7 月 1 日开始，将把开发者销售数字产品或服务时收取的服务费降至 15%。

在此之前，每位开发者每年在 Google Play 应用商店获得的营收首次达到 100 万美元时，需要向谷歌支付 30% 的服务费。如今，谷歌将该分成比例调低至 15%。

这意味着，无论你是学生开发你的第一款应用程序，还是一家价值数十亿美元的公司，你每年在 Play Store 上赚取的前 100 万美元，只会被谷歌收取 15% 的服务费。在那之后，还是要支付 30% 的服务费。

谷歌称，通过此次调整，全球 99% 的销售数字产品和服务的开发者，将享受到这一优惠政策，即其服务费将降低 50%。这些节省下来的资金可以帮助开发人员在其发展的关键阶段扩大规模，雇佣更多的工程师，增加营销人员，提升服务器能力等。

在此之前，苹果公司已经采取了类似的措施。苹果去年 11 月曾宣布，将推出 “App Store 小企业计划”，旨在加速创新，并帮助小企业和独立开发者利用 App Store 上的突破性应用（App）推动其业务向前发展。

苹果当时表示，新的 “App Store 小企业计划”将使绝大多数在 App Store 上销售数字产品和服务的开发者受益，为他们提供更低的佣金。如果开发者在上一年的收益不超过 100 万美元，则有资格享受 15% 的佣金标准，而之前为 30%。

谷歌的这项新政策出台之际，正值谷歌和苹果的应用商店政策受到公众的严格审查，起因是 Epic Games 的《堡垒之夜》被从 App Store 和 Play Store 下架，以及随后的 Epic Games 对苹果和谷歌提起反垄断诉讼。

此外，这个问题在立法方面也走到了紧要关头。亚利桑那州和北达科他州等州正在讨论新的法律，这些法律将迫使苹果和谷歌在其平台上提供更多替代的软件分发方式和支付选项。

谷歌今日表示：“作为一个平台，除非我们的合作伙伴成功，否则我们不会成功。Android 和 Google Play 一直听取我们来自世界各地的开发者合作伙伴的意见，我们在构建和运行生态系统时，会继续考虑他们的意见。”