Uber 商业模式巨变：英国 7 万名网约车司机转为正式员工，提供健全福利

北京时间 3 月 17 日消息，据报道，在多个国家，Uber 为代表的互联网 “零工经济”面临一个巨大争议，即是否应该把独立外包工当做正式员工，提供足够的福利待遇。3 月 16 日，Uber 宣布将把英国地区的网约车司机当做正式员工。在此之前，Uber 在英国的司法努力遭到了失败。

Uber 是全球网约车行业的鼻祖，一些做法在行业也有榜样效应。在此之前，该公司一直把网约车司机当做独立外包工，而不是全职员工。根据 Uber 的最新划分，英国地区七万多名 Uber 网约车司机将获得正式工福利待遇，包括法定最低工资、假日休息、养老金缴纳等。不过这些司机还不会获得 Uber“全职正式工”的待遇。

Uber 在一份提交给美国证券交易委员会的报告文件中描述了这一调整。该公司汇报称，在去年四季度全球网约车业务中，英国市场占到了 6.4%。

显然，这些司机的福利待遇将增加 Uber 的运营成本，减少盈利。不过该公司预测 2021 年仍然将实现净盈利（按照 EBITDA 税前利润计算）。

零工经济行业的这一争议由来已久。在美国本土，也有国会议员或者舆论要求把独立外包工当做全职正式工，报销他们的各种业务费用，提高福利待遇。不过，Uber、Lyft 以及许多餐饮外卖、快递公司联合起来，坚决反对相关的立法和要求，认为这将会极大增加零工经济公司的成本，同时减少大量灵活就业岗位，给整个行业带来负面影响。

今年初，Uber 输掉了英国的法律诉讼。英国最高法院支持了一项裁决，即部分网约车司机属于正式员工，而不是独立外包工。虽然这一裁决仅仅针对一部分 Uber 网约车司机，但是随后，数千名司机也对 Uber 采取了法律措施。

在英国一家报纸发表的文章中，Uber 首席执行官科斯罗沙希表示，在英国最高法院的裁决之后，Uber 本来继续可以在法庭上针对司机福利待遇和就业保护进行辩论，但是现在决定改变主意。

科斯罗沙希表示，英国的法律纠纷已经持续了五年，对于 Uber 采取的最新决定，外界可能不会加以赞许，他们有自己的观点，不过 “我希望我们选择的道路表明我们未来愿意改变。”

过去，包括 Uber 公司在内，零工经济公司已经投入了大量资金，通过游说等方式反对把独立外包工当做正式工。

在美国加州，2019 年通过的一项新法律让零工经济公司更难以把从业者当做独立外包工，Uber 也在持续反对这一法律。在投入了两亿美元的宣传费用之后，Uber 和少数零工经济公司促使加州选民进行了一次投票，将 Uber 和一些公司从上述加州新法律条款中获得豁免。作为妥协，Uber 在加州的网约车司机虽然不会被视为正式工，但是将会增加福利待遇，这些福利自然也会被转嫁给网约车消费者。