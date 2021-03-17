“假马斯克”发推文：骗走德国男子 10 个比特币价值 56 万美元

北京时间 3 月 17 日早间消息，据报道，塞巴斯蒂安（Sebastian）将永远记得他失去 40.7 万英磅（约合 56 万美元）的那一刻，既愤怒，又羞愧。

在此之前的那个夜晚，也是一个难忘之夜。在睡觉前，他和妻子在 Netflix 上看了一部电视剧。之后，妻子睡觉去了，而他却躺在沙发上玩手机。

随后，他收到了一条 Twitter 通知，显示的是埃隆 · 马斯克（Elon Musk）的新闻。塞巴斯蒂安向媒体表示：“马斯克在 Twitter 上写道，‘Dojo 4 Doge？’我想知道这是什么意思。”

“下面还有一个新活动的链接，所以我点击了一下，看到他在赠送比特币！”还有一个计时器在倒计时，网站向参与者承诺，他们可以把钱翻一番。

这场活动显然是由埃隆 · 马斯克的特斯拉团队负责的。它邀请人们寄出从 0.1 比特币（价值约 4300 英镑）到 20 比特币（约 86 万英镑）的任何东西，团队将寄回两倍的金额。

投资 10 个比特币

塞巴斯蒂安仔细检查了埃隆 · 马斯克名字旁边的验证 Logo，然后试图决定是发送 5 枚还是 10 枚比特币。“‘取最大值’，我想，这绝对是真的，所以我发了 10 个比特币。”

在接下来的 20 分钟里，随着计时器的逐渐结束，塞巴斯蒂安一直在等待奖品落入他的比特币钱包。他坐在德国科隆（Cologne）的家中，每隔 30 秒刷新一次屏幕。他之前看到马斯克在 Twitter 上发了一条新的隐晦的推文，因此，对于这条赠送消息，他感到放心。

但慢慢地，网站上的计时器降到了零，塞巴斯蒂安说：“我开始意识到，这是一次大规模的欺诈。”

“我把头靠在沙发垫上，我的心跳得很厉害。我想，我刚刚扔掉了一切，包括提高生活水平的资本、我的提前退休基金，以及和孩子们一起度假的机会。”

“我上楼，坐在床边，告诉我的妻子。我把她叫醒，告诉她我犯了一个大错误，一个非常大的错误。”

塞巴斯蒂安当晚没有睡觉。取而代之的是，他花了几个小时给骗子网站发电子邮件，并在 Twitter 上发布假的埃隆 · 马斯克的 Twitter 账户，试图拿回他的部分或全部资金。

然而，他最终开始接受这笔钱一去不复返的事实。在 133 英里外的阿姆斯特丹，区块链分析公司 Whale Alert 的分析师惊恐地看到，塞巴斯蒂安的 10 枚比特币被转移，几天后匿名套现。

几个月来，Whale Alert 一直试图让当局对诈骗采取行动，但后者没有采取任何行动。

Whale Alert 分析师们使用一个公共分类账，实时显示加密货币的所有变动，以发现趋势并跟踪资金。他们已经确定了哪些比特币地址或钱包，是由所谓的 “赠品骗子”操作的，并追踪了他们赚取的越来越多的钱。塞巴斯蒂安的 10 比特币，是他们记录的在一笔交易中损失最多的。

被盗金额创历史新高

研究人员表示，诈骗者在 2021 年骗取了创纪录的金额。与 2020 年全年的 1600 万美元相比，今年前三个月他们已经赚了超过 1800 万美元（约合 1300 万英镑）。

数据还表明，今年的受害者人数预计将超过往年。2020 年，大约有 10500 人上当受骗。但研究人员表示，今年他们已经追踪到了 5600 名汇款人。

Whale Alert 创始人弗兰克 · 范 · 韦特（Frank van Weert）说，很难解释，为什么这种骗局不仅盛行，而且越来越成功。

自 2018 年诈骗出现以来，犯罪分子的实际技术并没有太大变化。他们创建的 Twitter 账户，看起来像埃隆 · 马斯克或亿万富豪投资人查马斯 · 帕里哈皮蒂亚（Chaath Palihapitiya）等名人的账户。

在某些情况下，比如欺骗塞巴斯蒂安的那起案件，犯罪分子利用窃取的名人账户来确保他们有蓝色的 “已验证”标记，以使账户看起来更可信。

他们等待真正的账号在 Twitter 上发帖，并发布回复，让人觉得名人们向数百万粉丝发布了骗局。

虽然 Twitter 是一个很受欢迎的平台，但在 YouTube、Facebook 和 Instagram 上，也可以找到 “赠送 “骗局。

韦特表示：“我们没有任何数据来解释这一点，但这可能与更广泛的比特币市场有关。当比特币价格上涨时，人们会疯狂，他们中的许多人都是市场新手，他们想要这种快速赚钱的想法。”

“像埃隆 · 马斯克这样的人，数字加密货币的坚定支持者，会赠送比特币，这听起来也是相当有道理的。”

韦特还称：“上当受骗的人并非没有受过教育。我们收到过丢失比特币的人发来的电子邮件，他们口齿伶俐。”

范韦特还认为，一些较大的加密货币网站为推广其服务而免费赠送比特币，这可能是造成人们困惑的原因之一。

我不是傻瓜

三周过去了，塞巴斯蒂安仍然非常尴尬。在与记者的电子邮件对话中，他坚称自己 “不是世界上最大的白痴”。

“我在IT行业学习过，有一份很好的营销工作。我和妻子，以及两个孩子住在一起，我们有一栋带花园的漂亮房子。那天晚上我很贪婪，这让我‘眼瞎’了。”

塞巴斯蒂安今年 42 岁，2017 年，他第一次在比特币上投资 4 万美元。随着比特币在公开市场上的价值上升，他很快就回了本。他兑现并拿回了最初的钱，后来，看着这 10 枚比特币价值涨到近 50 万欧元时，他感到兴奋。

盗取比特币太容易了

塞巴斯蒂安希望国际组织对诈骗者采取行动，也希望看到比特币交易所能积极提供帮助。

他说：“盗取比特币太容易了。所有的交易平台都应该知道他们的客户是谁，并知道某个特定的钱包地址是否被盗贼使用。”

事实上，最引人注目的比特币 “赠送”骗局发生在 2020 年 7 月。当时，Twitter 遭到短暂的大规模黑客攻击，骗子可以使用比尔 · 盖茨（Bill Gates）、金 · 卡戴珊 - 韦斯特（Kim Kardashian-West）和埃隆 · 马斯克等名人账户发表推文。

在那起事件中，黑客窃取了价值超过 11.8 万美元的比特币，最终有三人被捕。