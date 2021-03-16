比特币价格大幅回调，因印度拟立法彻底封杀加密货币

北京时间 3 月 16 日消息，据报道，在过去几个月时间里，比特币价格大幅暴涨，不过在 3 月 15 日，因媒体报道印度将立法，彻底禁止虚拟货币交易和持有，这导致比特币价格下滑。

上周六，比特币价格创造了 61781 美元的历史新高。主要原因是美国总统签署了价值 1.9 万亿美元的纾困计划，另外要求加速向国民注射新冠疫苗。在许多比特币投资人看来，加密货币可以对冲未来政府 “加速放水”引发的通货膨胀，另外经济复苏也利好比特币的上涨前景。

在周一下午的交易中，比特币价格下跌了 5.3%，跌至 55865 美元。截至本消息发稿时，比特币最新价格显示为 56491 美元。

周一，媒体引述印度高级官员的话说，印度准备制定全世界最严格的加密货币法律，加密货币的持有、交易、挖矿和转移都将属于违法行为，换言之，印度将会彻底封杀加密货币。

印度政府一月份就表示，计划封杀所有的私营加密货币（比如比特币、以太币等），另外将会出台印度政府官方的加密货币。

区块链行业人士 John Wu 表示，印度政府封杀加密货币的想法导致了比特币价格大跌。

在印度，虽然政府已经放出风声要封杀加密货币，但是在法律出台之前，加密货币的交易仍然十分活跃。据估计，印度一共有 800 万加密货币投资人，所持有的加密货币资产多达 14 亿美元。

比特币价格上周六的水平和三月初相比已经上涨了四成，过高的价格之下，似乎没有投资人感到任何的担心恐惧。

虽然周一出现价格回调，但许多投资人认为比特币前景依然看好。日本加密货币交易所 Liquid 的首席运营官米拉梅德（Seth Melamed）表示，印度封杀加密货币的立法措施并不会阻挡比特币未来的上涨前景，因为比特币没有中央发行机构，政府是否接受或者封杀并不相关，投资人和资本总会寻找到办法。

今年以来，比特币价格上涨了九成，涨幅超过了传统的金融资产。其中一个最重要原因是知名公司或者名人开始力挺比特币作为通用支付工具，尤其是特斯拉公司以及纽约梅隆银行。特斯拉宣布接受消费者用比特币来购买汽车，并且本身买入了 15 亿美元的比特币。

另外一位区块链行业人士纳扎罗夫（Sergey Nazarov）表示，对于传统金融市场来说，比特币的大幅上涨让他们感到意外，他们只是关注比特币基本面，但是他们应该关注推动比特币普及的背后的市场力量。

加密货币是数字货币的一种。比特币等加密货币的运作需要区块链的支持，所有的货币持有信息以加密方式保存在区块链中。挖矿机构和个人可以依靠运行软件算法的设备不断获取有限增长的比特币。