英特尔和福特呼吁美政府为芯片、电池制造提供税收优惠

3 月 17 日，美国当地时间周二，英特尔和福特汽车公司的代表声称，除非美国国会为在国内生产提供更多激励措施，否则外国半导体、电动汽车电池和药物生产商将继续挤压美国制造业。

英特尔首席财务官乔治 · 戴维斯 (George Davis)在参议院财政委员会听证会上称，议员们应该考虑采取措施，包括拨款和提高税收优惠，让美国生产更先进的微处理芯片。民主党和共和党议员都已经承认，这些芯片对确保国家安全至关重要。

戴维斯说：“如果你看看那些半导体制造业出现大幅增长的地区，会发现那些地方都有协调一致的政策来鼓励投资，但美国还没有采取这些措施。”

美国两大政党都支持振兴美国制造业，参议院多数党领袖查克 · 舒默 (Chuck Schumer)和共和党参议员托德 · 杨 (Todd Young)正在制定旨在提高美国竞争力的提案。参议院可能会在几个月内审议这项提案，该提案包括为半导体制造商提供新的拨款，用于建设新工厂和创建地区创新中心。

参议院金融委员会主席罗恩 · 怀登 (Ron Wyden)在听证会上表示：“供应链危机给半导体行业敲响了警钟。半导体是汽车、医疗设备、家用电器、手机、电脑以及国防技术的关键组成部分，不可或缺。”

美国总统今年希望推进所谓的基础设施建设计划，这可能为将就业岗位带回美国或扩大美国制造业务的公司提供税收优惠。

全美制造商协会主席兼首席执行官杰伊 · 蒂蒙斯 (Jay Timmons)在周二的听证会上称：“税法需要有稳定性和确定性，我们希望确保研究费用仍然可以抵免。我们认为需要基础广泛的投资税收抵免政策。”

福特负责全球大宗商品采购和供应商技术援助的副总裁乔纳森 · 詹宁斯 (Jonathan Jennings)表示，国会应该保持 21% 的企业税率。但美国政府正在考虑将税率提高到 28%，以此来抵消推进基础设施建设计划的成本。

詹宁斯还称，国会需要寻求立法，阻止 “研发信贷”政策发生改变。从 2022 年开始，这一改变将使研究成本的税收抵免更少，并要求公司在几年内摊销成本，而不是允许它们在支出当年就冲销费用。本周提出的两党立法将使某些企业的研发抵免价值翻一番，并允许公司立即扣除这部分成本。