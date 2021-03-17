英特尔 11 代酷睿桌面处理器国行价格公布：i9-11900K 售价 4699 元

IT之家3月17日消息 昨日，英特尔面向全球正式发布第 11 代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器（代号为 “Rocket Lake-S”），包括旗舰级产品英特尔酷睿 i9-11900K。

▲ 图自英特尔，下同

目前，英特尔 11 代酷睿桌面处理器已上架京东。其中，i9-11900K 预售价 4699 元，将于 3 月 30 日开售。

型号价格一览：

英特尔 i9-11900K：4699 元

英特尔 i9-11900F：3699 元

英特尔 i7-11700K：2949 元

英特尔 i7-11700KF：2749 元

英特尔 i7-11700F：2349 元

英特尔 i5-11600KF：1699 元

英特尔 i5-11500：1599 元

英特尔 i5-11400：1499 元

IT之家了解到，第 11 代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器采用全新的 Cypress Cove 架构。新架构能够实现 19% 的 IPC（每时钟指令数）越代性能提升和超高频率的核心，同时采用搭载英特尔 Xe 图形架构的增强英特尔超核芯显卡。

其中，第 11 代英特尔酷睿 i9-11900K 具有最高可达 5.3GHz 的睿频频率，带来 8 核心 16 线程和 16MB 的英特尔智能高速缓存。未锁频版的第 11 代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器可支持快速的 DDR4-3200 内存速度。

这一代产品的改进包括：