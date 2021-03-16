英特尔 11 代酷睿桌面处理器发布：全新架构，19% IPC 提升

IT之家 3 月 16 日消息 今天，英特尔发布了 11 代酷睿桌面处理器，采用了全新的核心架构，带来了最高 19% 的 IPC 提升，还有新一代核显和英特尔深度学习技术加持。

IT之家了解到，第 11 代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器（代号为 “Rocket Lake-S”），包括其旗舰级产品英特尔 酷睿 i9-11900K。借助英特尔 Thermal Velocity Boost 技术，英特尔酷睿 i9-11900K 可实现最高可达 5.3GHz 的睿频频率。

第 11 代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器采用全新的 Cypress Cove 架构，旨在重塑硬件和软件效率，提升游戏的原始性能。新架构能够实现高达 19% 的 IPC（每时钟指令数）越代性能提升和超高频率的核心，同时它采用搭载英特尔 Xe 图形架构的增强英特尔超核芯显卡，能够实现富媒体和智能显卡功能。

另外，第 11 代智能英特尔酷睿台式机处理器带来全新超频工具和特性，能够增强调谐的灵活性，实现更快的速度和出众的游戏性能。这代产品还提供了许多出色的功能，如实时内存超频（支持实时改变 DDR4 频率）、扩展面向 H570 和 B560 芯片组的内存超频支持（支持更多英特尔用户体验超频功能）、高级矢量扩展指令集 (AVX)2 和 AVX-512 电压保护频带固定调整模式和支持更广泛时序和 Gear 2 的全新集成内存控制器等（还支持 Gear 1）。借助 DDR4-3200MHz 支持、多达 20 条 PCIe4.0 通道、英特尔快速视频同步技术、增强型媒体（10 位 AV1/12 位高效视频编码、解码和端到端压缩）、增强型显示（集成 HDMI2.0、HBR3）及独立的 Thunderbolt 4 和英特尔 Wi-Fi 6E 支持等更多特性，全新第 11 代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器可提供富媒体体验，从 AAA 级游戏到高清直播均不在话下。

第 11 代智能英特尔酷睿台式机处理器型号价格一览：