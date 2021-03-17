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芯片短缺：三星美国工厂已停产一个月，今年或暂停 Note 系列

2021/3/17 10:19:55 来源：新浪科技 作者：- 责编：懒猫
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北京时间 3 月 17 日上午消息，据报道，中国台湾地区研究机构表示，三星电子位于美国德克萨斯州奥斯汀的芯片制造工厂长期停产，将导致今年第二季度全球智能手机的产量减少 5%。三星美国芯片工厂自上个月 16 日停产以来，至今停产时间已经达到一个月，且仍未复产，这也是该工厂生产线停产时间首次超过一个月，预计三星的损失将达到 4000 亿韩元。2 月 16 日，由于该地区出现极寒天气，导致大面积停电，三星不得不停止该工厂的运营。

据估计，三星工厂停产对智能手机产量的影响相当于 1700 万部手机。本季度，兼容高速第五代无线网络（5G）的手机产量将下降 30%。

奥斯汀工厂为高通公司生产智能手机通信芯片，这家美国芯片公司在这一领域控制着很大的市场份额。该工厂还为三星的有机发光二极管面板生产驱动芯片，这些芯片供应给包括苹果在内的智能手机制造商。

研究机构在一份报告中表示，该工厂产能利用率预计要到 3 月底才能回升到 90% 以上。

三星表示：“虽然我们当前正在努力恢复运营，但是我们需要先检查和重新配置生产设施，这一过程可能需要更多的时间来达到正常水平。我们当前最重要的事情，是要确保员工和社区的安全。”

此外，三星还发出警告，称芯片短缺可能在 2021 年导致该公司暂停 NOTE 系列智能手机的生产

进入 2021 年以来，全球出现了严重的芯片短缺局面，除了智能手机、平板电脑和笔记本电脑等电子设备之外，汽车制造等领域受到了芯片供应不足的严重影响。近日，多家公司都发出警告称，芯片供应不足的持续时间将超过此前的预期。

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关键词：芯片三星

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