杨百翰大学研究人员申请专利：通过面部动作解锁设备更安全

IT之家 3 月 17 日消息 据外媒 Engadget 报道，杨百翰大学的研究人员表示，在不失去便利性的情况下，用面部动作解锁设备会更加安全。

人脸解锁依靠的是对用户的脸部进行分析，并创建一个独特的代码来识别身份。然而，它并不完美，人脸解锁有时会在用户无意间起作用，甚至可以通过照片来解锁。杨百翰大学计算机和电子工程系教授 D.J. Lee 通过开发并行双因素身份验证（C2FIV）系统克服了这些安全缺陷。

Lee 表示，我们想要确保用户身份验证的过程是有意的，因为在用户无意识间，其他人仍然可以用他们的手指来解锁手机，或者可以扫描他们的视网膜解锁。

C2FIV 不只是分析面部特征，还要求录制一段两秒钟的视频，来记录一个人独特的面部动作或读密码时的嘴唇动作。这样，面部动作就可以作为解锁设备时的一种身份识别形式。

C2FIV 依赖一个类神经网络系统，来读取用户面部数据，并检测是否与记录的数据相匹配。在测试中，Lee 记录了 50 个人的 8000 多个面部动作视频片段，使用包括眨眼、张嘴、微笑、扬眉毛以及完全随机的面部动作，身份验证的准确率达到了 90%。

Lee 相信，随着该系统在更大的数据集上进行训练，准确率还会显著提高。此外，该验证系统不需要服务器来运作，它可以在本地设备上运行，这使得它非常适合在智能手机、平板电脑或笔记本电脑上使用，因为用户不希望他们的生物识别数据在云端共享。

IT之家了解到，目前，该系统已经申请了专利，并在继续完善开发。最终，用户设备将可以通过一个眨眼、一个微笑或独特的嘴唇动作来解锁。