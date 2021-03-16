国家反诈中心 App 正式上线：提前预警诈骗，可检测手机可疑应用

IT之家 3 月 16 日消息 国家反诈中心 App 近期正式上线，这款应用由公安部刑事侦查局组织开发，是一款能有效预防诈骗、快速举报诈骗内容的软件，软件里面有丰富的防诈骗知识，通过学习里面的知识可以有效避免各种网络诈骗的发生，提高每个用户的防骗能力，还可以随时向平台举报各种诈骗信息，减少不必要的财产损失。

“国家反诈中心”App 集合报案助手、举报线索、风险查询、诈骗预警、最新骗局曝光等多种功能于一体，是名副其实的反诈 “超级战舰”！

IT之家获悉，它最厉害的地方莫过于能对诈骗行为进行提前预警，当你收到可疑诈骗分子来电可疑诈骗分子发送的短信或可疑短信内容网址或安装可疑诈骗 App 应用时，它可以智能识别骗子身份并提前预警大大降低你受骗的可能性。

除此之外，它还可以

● 检测手机可疑应用：

你可以在 “国家反诈中心”App 里快速检测全机已安装应用和未安装应用安装包，精准识别手机内可疑诈骗应用。

● 在线提交涉案线索：

1. 报案人在警局现场报案后，上传涉案线索。

2. 报案人电话报案后，上传涉案线索。

3. 其他情况下要求报案人上传涉案线索。

● 举报非法可疑电信诈骗行为：

用户使用手机过程中，如发现可疑的手机号、短信，赌博、钓鱼网站，诈骗 App 等信息，可以在 “我要举报”模块进行举报。

● 验证交易对方身份真实性：

1. 社交软件转账时，知道对方身份的真实性，防止财产损失。

2. 社交软件交友时，防止对方冒充身份进行诈骗。

● 支付风险核验：

1. 给好友或他人转账时确认对方是否为涉诈账号，避免资金风险。

2. 社交场景下确认聊天对方账号是否涉诈，提高警惕避免点击或观看钓鱼网址等诈骗信息。

● 收获专属防骗知识：

1. 根据不同年龄、职业等人群特点，测试你的被骗风险指数，防患未然；

2. 查看最新的诈骗案例，提升防骗能力。

如何下载使用

1、安卓、苹果手机均可在应用商店搜索 “国家反诈中心”下载安装。

2、长按下图二维码，识别后选择使用浏览器打开，下载，安装。

3、下载 App 后，选择你所在地区进行注册。

4、注册成功登录后，点击 “诈骗预警”-“立即开启”，即可开启全方位诈骗预警。