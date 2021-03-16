华米科技 2020 年营收 64.33 亿元，出货量 4570 万台：小米手环 6 官宣

IT之家3月16日消息 华米科技于 3 月 15 日（NYSE:ZEPP）发布了 2020 年第四季度及全年业绩报告。报告显示，该公司第四季度营业收入 19.73 亿元，调整后的净利润 1.28 亿元，出货量 1130 万台。

2020 年全年，华米科技营业收入 64.33 亿元，同比增长 10.7%。调整后的净利润 2.94 亿元，全年出货量 4570 万台，同比增长 8%。

华米 2020 年全年研发支出 5.38 亿元，比 2019 年全年增长 24.9%；营收占比为 8.4%，也高于 2019 年全年的 7.4%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司持有现金及现金等价物 22.733 亿元人民币 (3.484 亿美元)，去年同期公司持有的现金及现金等价物为 18.031 亿元人民币。

华米旗下拥有 Amazfit 和 Zepp，包含 Amazfit Pop、Bip、Neo 和 GT 系列等产品。官方表示，其自有品牌产品第四季度出货量增长 31.3%，收入增长 25.1%，持续保持成人智能手表市场占有率第一名。2020 年全年，海外出货量占比达 54.1%。华米旗下拥有 Amazfit 和 Zepp 包含 Amazfit Pop、Bip、Neo 和 GT 系列等产品。

华米科技创始人、董事长兼 CEO 黄汪表示，尽管面临挑战，我们的自主品牌产品在许多价位的市场上都表现强劲。同时，在第四季度，我们在数据业务和专业健康技术方面也取得了重要进展，这也促使我们将公司全球英文名称正式变更为 “Zepp Health Corporation”，以更好的传递 “科技连接健康”的使命。他还表示，“我们已经做好准备，2021 年的表现将会非常强劲”

华米科技首席财务官邓成（Leon Deng）表示，四季度营收与我们之前的指引基本保持了一致，尽管疫情等诸多因素导致毛利率受到了一定影响，但我们仍持续保持着良好的费率控制水平。展望未来，我们会加大投入来促进自主品牌 Amazfit 和 Zepp 在全球的快速增长，也会努力通过进一步降低可变成本等来对冲这部分支出。

公司预计，2021 年第一季度净收入将在 10 亿元至 11.5 亿元之间，基本与上年同期持平。

IT之家了解到，华米科技官方微信公众号今日展现了小米手环 5 的照片，表达了小米是“强有力的战略合作伙伴”。随后正式宣布了小米手环 6，并表示这款产品 “蓄势待发”。