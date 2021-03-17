反击，华为 5G 专利收费解读：每部手机最高 2.5 美元，10 年研发超 900 亿美元

3 月 17 日消息，华为昨天在深圳发布了《华为创新和知识产权白皮书 2020》，并宣布了华为对 5G 多模手机的收费标准为 “单台上限 2.5 美元”，并提供适用于手机售价的合理百分比费率。

华为首席法务官宋柳平在会后采访中提到，华为将与包括苹果、三星等公司在内的企业谈判具体费率，并承诺比高通、爱立信和诺基亚等竞争对手收取更低的费率。

此前，爱立信、高通、诺基亚都先后公布了自己的 5G 专利授权收费标准，华为是全球 5G 专利主要持有者中第四家公布的。在这几家之中，目前华为的收费标准暂时是最低的。

华为公司预计 2019-2021 三年的知识产权收入在 12-13 亿美元左右，主要覆盖领域包括IT基础设施、消费电子、IoT 和智能汽车。

华为白皮书中重点叙述了华为 2010 年之前在创新和知识产权领域做出的一些实践，回顾了一些关键的历史数据和事件。截止 2020 年年底，华为全球有效授权专利超过 10 万件（4 万余族），并且 90% 以上均为发明专利。

值得一提的是，华为此次特别建立了一面在线 “专利墙”，来展示 2002 年到 2018 年间华为在 5G、LTE、HEVC、Wi-Fi、计算、拍照等领域的专利，非常直观。

▲华为专利墙

专利墙网址：https://patents.huawei.com/

一、为什么在这个时间点公布白皮书，美国 5G 设备限制有无关系？

宋柳平在此次会议上说，他们希望通过这次 2020 版白皮书的发布，展示公司 30 年的技术创新历程以及对知识产权的重视保护。

▲华为首席法务官宋柳平

华为知识产权部部长丁建新说，华为是 5G 标准的重要技术贡献者，遵循 FRAND 原则，华为这次希望为 5G 技术的实施者提供透明的成本预期，增加投资的确定性，并促进 5G 技术的普及。

▲华为知识产权部部长丁建新

丁建新说，“任何先进的技术都要经过持续艰辛的努力探索才能获得，华为在 5G 研发上投入了大量的人力和物力，希望能得到回报，让公司有动力、有能力继续做创新投入。当然，我们制定收费标准时也要考虑标准使用者的成本，考虑产业是否付得起这个钱。”

据了解，其实在过去 20 年里，华为跟 ICT 行业的主要专利持有人进行了广泛的交叉许可谈判，目前已与美国、欧洲、日韩的主要 ICT 厂家签署了 100 份以上的专利许可协议。

对于此次华为公布 5G 收费标准，有业内观点认为，华为这次的动作或与美国近期对于限制华为销售 5G 设备的举措有一定关系。

继美国之后，印度政府也将推出法案限制本国运营商采购华为的电信设备，欧洲巴尔干电信与媒体公司也计划撤除欧洲网络中的华为电信设备。

对于华为来说，面对以美国为首的国家采取政府介入的形式扰乱自由市场正常秩序，利用 5G 专利来收取费用，或许会成为一次有力的反击。

宋柳平说，华为利用专利是很自然的。此前手机巨头诺基亚已经基本告别智能机历史舞台，但凭借其众多通信专利授权，依然在全球通信产业中扮演者重要角色。

二、高通一部 5G 手机收费百元，华为最高仅 17.5 元

此前，业内有传闻称华为 5G 专利费用标准为 4%，但华为很快予以否认，称任何单一权利人按 4% 的比率收费都是过高的。今天，靴子落地，单台最高 2.5 美元的收费标准相比高通、爱立信和诺基亚更低。

美国科技巨头高通在 2018 年就首次披露了 5G 专利授权的许可，并公布了未来高通 5G 专利费收取标准：

1、全球范围内使用高通移动网络核心专利的 5G 手机每台收取专利费：

单模 5G 手机：2.275%

多模 5G 手机 (3G/4G/5G)：3.25%

2、使用了高通移动网络标准核心专利 + 非核心专利的 5G 手机：

单模 5G 手机：4%

多模 5G 手机 (3G/4G/5G)：5%

值得注意的是，高通并没有设置单台手机的收费上限，也就是说，一台 3000 元左右的手机，其专利费用最高可达 150 元。

诺基亚和爱立信的收费相比高通会低一些，诺基亚 2018 年公布的 5G 专利收费标准为：针对 5G NR 设备，收取的专利费每台将不超过 3 欧元（约合人民币 24 元）。

爱立信早在 2017 年就公布了 5G 专利费收取标准，对于高端手持设备，5G 专利许可费设定为 5 美元（约合人民币 35 元）/ 部，而对低端手持设备，许可费可以最低低至 2.5 美元（约合人民币 17.5 元）/ 部。

三、5G 专利、5G 设备市场双第一，10 年研发超 900 亿美元

根据公开资料显示，华为在 1995 年开始申请第一件中国专利，1999 年申请第一件美国专利。2008 年首次在世界知识产权组织 PCT 专利申请排名第一。

2019 年，华为在欧洲专利授权数量排名第二位，在美国排名第十位。华为也是目前累计获得中国授权专利最多的公司。

值得注意的是，根据柏林技术大学和德国知识产权研究公司 Iplytics 在 2020 年 5 月公布的全球 5G 专利数量排名显示，华为以 3147 项 5G 专利位列全球第一，三星第二、中兴第三。

▲全球 5G 专利数量排名，数据来源：Iplytics

第一：华为，3147 项 5G 专利

第二：三星，2795 项 5G 专利

第三：中兴，2561 项 5G 专利

第四：LG，2300 项 5G 专利

第五：诺基亚，2149 项 5G 专利

第六：爱立信，1494 项 5G 专利

第七：高通，1293 项 5G 专利

第八：英特尔，870 项 5G 专利

在全球 5G 设备市场份额方面，市场调研机构 Dell’Oro 曾在 2020 年一季度公布了一份 5G 电信设备市场份额排名，其中华为以 35.3% 的市场份额遥遥领先，而爱立信为 23.8%，诺基亚为 20.3%。

▲全球 5G 设备市场份额情况，数据来源：Dell’Oro

可以看出，不论从专利数量还是 5G 设备市场份额方面来看，华为都是全球 5G 领域的头部玩家。

丁建新在会议上强调说，在技术创新方面，华为每年将收入的 10% 至 15% 投入到研发，过去 10 年间累计研发投入超过 900 亿美元。

2020 年，华为从事研究与开发的人员有 10.5 万名，约占公司总人数的 53.4%。据了解，在目前最新的 “2020 年欧盟工业研发投资排名”中，华为位居全球第三。

结语：话语权还要靠技术硬实力争取，5G 专利或成新水源

华为此次创新和知识产权白皮书的公布，一方面体现出华为在 5G 基础研究领域积累的深厚技术，另外也表明了华为在全球 5G 建设中扮演着重要的角色。

在中美科技摩擦加剧的大背景下，华为的手机业务由于芯片限制，前进受到较大阻力，而如今，华为也用技术硬实力说话，通过专利授权获取应得的利益，形成一次有力反击。当然，这也可以一定程度上成为华为新的收入来源之一。