亚马逊 B2B 业务潜力不俗：销售额有望在 5 年内超越 B2C

北京时间 3 月 17 日中午消息，据报道，亚马逊为企业客户设立的市场正在快速发展，甚至快到足以举办自己的大型会议。

亚马逊本周宣布，该公司 B2B 市场 Amazon Business 的 2021 年全球年销售额预估已经达到 250 亿美元，远高于 2018 年的 100 亿美元，而距离首次突破 10 亿美元产品销售额也才刚刚过去 5 年时间。Amazon Business 亦成为 “亚马逊企业购”，目前，亚马逊企业购服务全球逾 500 万家企业及机构客户，其中第三方卖家销售额占比超过 50%。

为了支撑这一快速增长，亚马逊决定本周为 Amazon Business 举办首次大型会议。该会议名为 “re:Shape”，有望于周四通过虚拟方式进行，届时将邀请 Uber、花旗银行和英国石油等公司的嘉宾发表主题演讲。

亚马逊企业购 Amazon Business 于 2015 年推出，这是一个专门面向企业买家出售商品的市场，包括办公用品和实验室设备等各个品类。该平台独立于亚马逊的消费者网站运营，共有 500 万企业用户，其中包括 “财富 100 强”中的 80 家。

投行 Baird Equity Research 周一发布研报称，如此快速的增长令许多投资者从 Amazon Business 中看到了 “被低估的机会”，认为它有望超过亚马逊的消费者业务。相比而言，亚马逊的消费电子商务业务用了 7 年时间才实现 100 亿美元的年销售额，10 年才达到 250 亿美元。Baird 估计，Amazon Business 到 2025 年的销售额可能超过 800 亿美元。

“从长期来看，我们认为亚马逊 B2B 有潜力追赶或超越核心 B2C 业务的规模。”Baird Equity Research 在研报中写道。

亚马逊今年 1 月就宣布了召开 re:Shape 大会的计划，称之为 “采购领导者的重要活动”。虽然与最近两年面向欧洲客户举办的 Amazon Business Exchange 相似，但这却是首次针对 Amazon Business 平台举办的全球性活动。

re:Shape 的举办还反映了亚马逊希望通过举行大型会议来促进业务发展。

亚马逊网络服务（AWS）在 2012 年启动了 re:Invent 活动，每年都能在拉斯维加斯吸引 4 万人到场参与。这个云计算部门又在 2019 年举办了 re:Inforce 会议，专门着眼于网络安全问题。

此外，亚马逊还在 2019 年举办了 re:MARS 活动，专门展示其人工智能和机器人产品，并通过 AdCon 来推广庞大的广告业务。去年，亚马逊还首次举办了专门着眼于第三方市场的 Accelerate。