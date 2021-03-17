国产全磁悬浮人工心脏研发成功：重量与手机相当，商用落地时间暂不确切

IT之家3月17日消息 据央视财经报道，重症心力衰竭被称为 “心脏病里的癌症”，唯一有效的救治方法就是心脏移植。我国大约有一千五百万心衰患者，有一百三十万到一百五十万的终末期心衰患者。

2015 年，苏州一家企业经过 10 余年的努力，自主研制出了世界上最小的第三代全磁悬浮式人工心脏，人工心脏重量不到 180 克，大小和乒乓球差不多，重量与手机相当，这个 “铁疙瘩”被医学界亲切地称为 “中国心”。全磁悬浮人工心脏不但填补了国内人工心脏领域的空白，在技术上不输世界顶级人工心脏，更为晚期心力衰竭患者带来了生命的希望。

报道称，目前全磁悬浮人工心脏在北京阜外医院、武汉协和医院，已完成临床试验 25 例。但是 5 年时间过去了，这款产品只能通过临床试验以及人道主义豁免形式，在少量病人身上获得了应用。

生产企业负责人告诉记者，人工心脏是极为复杂的植入式医疗器械，涉及大量跨学科、跨行业、跨机构的对话和沟通，由于学科和视角的多元化，企业、医学界和监管机构都会有不同的理解。不同领域的专家有着不同的观点，对于最终商用落地的时间，目前还没有确切时间。

IT之家获悉，企查查 App 显示，涉事公司全称为苏州同心医疗器械有限公司，目前该公司已注册仝心、弼心康商标，公司专利信息共45条，其中包含一种自阻尼抑制振动的磁悬浮人工心脏血泵转子及制备方法等。