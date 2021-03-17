【IT之家评测室】壹号本 One-Netbook 4 体验：能塞进口袋的移动办公利器

随着智能手机、平板等移动终端的性能越来越强，如今人们很多事情都可以在手机上完成，比如上网、追剧、买票，修图等等，甚至可以用手机处理一些简单的工作任务。

不过要谈到移动办公，手机平板终究还是有先天的不足，还是 PC 更靠谱。最近这些年，PC 产品在轻薄化方面已经取得了很大的进展，大大方便了人们移动办公的需求。但是，小编认为，理想的轻量化移动办公设备，应该是体积越小越好，性能越强越好，功耗越低越好。当前的轻薄笔记本，还有很大的进化的空间。

不过，目前市面上已经有一款产品正在以激进的步伐朝着理想方向努力，它就是壹号本。今年 1 月，壹号本发布了 One-Netbook 4 迷你笔记本，这款只有书本大小的笔记本引起了很多网友的注意，这样的笔记本是否能入手，有是否可以满足移动办公、娱乐的需求呢？目前IT之家已经拿到了 One-Netbook 4，现在我们就通过评测来了解。

一、外观设计

壹号本 One-Netbook 4 的包装盒为规整的扁形长方体，黑色的表面印有细密的方格纹理，看起来很显档次。

打开包装盒，One-Netbook 4 就静静躺在第一层。这是一款小巧轻薄但不失精致的笔记本，第一眼看过去，比小编想象得更有品质感一些。

One-Netbook 4 的机身长为 227mm，宽为 157.3mm，最厚处只有 17mm，整体看过去只有一本常规的小说书一般大小，拿在手上非常方便。

One-Netbook 4 其机身表面为 CNC 精雕加工的 6000 系航空铝材质，辅以细腻的喷砂，令产品看起来很有质感。笔记本的 A 面只有一个 “1”字型的 Logo，十分简洁。

翻开笔记本，其 B 面是一块 10.1 英寸的全面屏，三面微边框宽度只有约 4.5mm，屏占比达到 90%，一整块玻璃覆盖，看起来和大尺寸的全面屏轻薄本并没有什么差别。

One-Netbook 4 的屏幕支持 360° 翻转，可通过转轴快速变成平板模式。

视线来到 C 面，One-Netbook 4 的键盘区域看起来比较紧凑，巧克力块悬浮式键帽的设计让整个键盘紧凑而不乱，像是仔细规划过的。

从手感上来讲，One-Netbook 4 的键盘也是能满足使用需求的，剪刀脚构架加上较长的键程，敲击的时候受力均匀，回弹效果也很好。

键盘下方是触控板。One-Netbook 4 的触控板看得出已经是在有限的尺寸里尽可能做大了，使用起来跟手度还是很好的。

One-Netbook 4 的侧边均是棱角分明的硬朗设计，但是到了底面则有了明显的弧度。笔记本的底部设有四个橡胶脚垫以及扬声器开孔，还有产品型号文字和英特尔酷睿贴标，整体观感上还是保持了简洁和秩序。

接口方面，笔记本的左侧有两个 USB-C 4.0 接口和一个 TF 卡槽，右侧有一个 3.5mm 耳机接口、一个 USB-C 接口和一枚整合指纹识别功能的电源键，而笔记本的前端则有一排散热出风口。

总体来说，One-Netbook 4 小巧精致，做工精湛，整机约 769g 的重量让其成为一款便携又美观的迷你型笔记本。

二、性能测试

壹号本 One-Netbook 4 搭载的是英特尔 11 代酷睿 i5-1130G7 处理器，这款处理器为 4 核 8 线程，拥有 8M 高速缓存，睿频至高可达 4.00 GHz，TDP 为 15W。

此外，IT之家手上这款笔记本还配备了 16GB LPDDR4x3200MHz 双通道内存，512GB 的 PCle 固态硬盘。尽管是小型笔记本，但 One-Netbook 4 的整体配置还是不错的，那么它的实际性能输出表现怎么样呢？IT之家也进行了测试。

首先是 CineBench R15 的测试，One-Netbook 4 单核 155cb，多核 528cb，对于这样一款迷你型笔记本来说表现尚可。

CineBench R20 方面，单核 475pts，多核为 1397pts，可以看到，可能是考虑到机身尺寸和散热的因素，One-Netbook 4 在性能释放方面还是相对保守的。

内存测试环节，IT之家使用《AIDA64》进行测试，One-Netbook 4 内存读取成绩可达 49029MB/s，写入成绩为 50299 MB/s，拷贝为 47405MB/s，延迟为 105.6ns。

接着IT之家对其进行了 CPU 的拷机测试，20 分钟拷机之后，CPU 的核心频率基本在 1.1GHz 左右，功耗 15W，温度 78℃，这验证了小编刚才的说法，可见 One-Netbook 4 对于性能采用了相对保守的调校策略。

拷机过程中，IT之家测得 One-Netbook 4 机身表面的温度为 37.9℃，笔记本的散热风扇响声也不明显，大概相当于夏天夜里听到的较远处蚊子的 “嗡嗡”声。

接下来是硬盘读取速度测试。CrystalDisk Mark 测试 One-Netbook 4 这块硬盘的成绩为 1799.44 MB/s 的 SEQ1M(Q8T1)读取和 1694.67MB/S 的 SEQ1M(Q8T1)写入。

接着是核显跑分测试，One-Netbook 4 在《3D Mark》中的 Time Spy 成绩为 1196，成绩中规中矩，比小编预想的要好一些。

而 Fire Strike 成绩为 3274。

跑分成绩不错，那么 One-Netbook 4 实际在运行游戏时的表现如何呢？或者说，如果你有游戏需求，能不能用 One-Netbook 4 玩游戏呢？IT之家用《英雄联盟》这款游戏进行了测试。

在游戏默认的 2K 分辨率中等画质下，小编进行了大约 20 分钟的《英雄联盟》，游戏全程大部分时间都可以保持在 80FPS 以上的帧率，甚至可以冲高到 90FPS，当画面元素较多时，偶尔会跌落到 75FPS 左右然后迅速回升，整个游戏过程十分顺畅。

游戏结束，小编测得 One-Netbook 4 键盘区域的温度最高为 41.6℃，游玩的时候会觉得有热流传到手上，但并不会觉得烫手。作为一款定位商务办公的小型笔记本，能有这样的游戏表现，无疑是可以让人满意的。

总体来说，壹号本 One-Netbook 4 的性能表现符合小编对这款迷你型笔记本的期待，当然也符合其出差办公本的定位。通常来说，One-Netbook 4 足以满足大部分办公和娱乐需求，甚至也可以玩一些轻量化的游戏，可见其整体性能是有保证的。

三、日常使用体验

在上手壹号本 One-Netbook 4 的时候，很多人都会有一种新鲜感，觉得笔记本做到这么小，很新奇。而紧接着，就会有新的问题出来，这样的笔记本在实际应用中的体验究竟怎么样？能入手吗？

其实这样一款特殊的笔记本，始终是要结合其具体的定位和面向的消费人群来说的。壹号本 One-Netbook 4 主要针对的还是商务轻办公的市场，面向经常需要出差、经常需要在旅途上处理一些轻度办公任务的人群。

One-Netbook 4 整机尺寸小巧，你可以将它放在背包里、女生的挎包里，甚至夸张一点，衣服上有大口袋的，也可以放在口袋里，随用随取，非常方便。如果在外面没有办公桌，放在腿上，或者随便找一块小地方，就能打开直接处理工作上的一些事，这对于出差达人们来说，很重要。

除了轻巧便捷，One-Netbook 4 还有一块整体素质不错的屏幕，特别是其全面屏的设计，为在外办公的用户尽可能创造了比较好的视觉体验。这是一块 10.1 英寸的全贴合 FHD LTPS 多晶硅显示屏，分辨率为 2560×1600，像素密度为 300ppi，拥有 100% sRGB 的色域，整体显示素质对于满足一般的办公和娱乐需求来说绰绰有余，可以说是这块迷你笔记本的一个惊喜。

不仅如此，One-Netbook 4 的屏幕还支持十点触控，你可以将它的屏幕 360° 翻转到背面，然后 One-Netbook 4 就会变成一台平板，这时屏幕的触控功能就派上了大用场，无论是在飞机上还是高铁上，在平板模式下追剧、看书等都可以获得更好的体验。One-Netbook 4 的屏幕还支持 2048 级原笔迹手写，通过手写笔，One-Netbook 4 就可以快速变成一个记事本，方便记录会议信息或者学习笔记。

键盘方面，如前文所说，One-Netbook 4 的打字手感是超出小编预期的，键程、力回馈等都不错，没有粘滞感。同时键盘也支持背光，在夜间打字更加方便，另外有一个细节就是大写锁定键，可以通过 C 面左上角小小的指示灯来判断是否开启，也算是一个加分项了。

由于双满速 USB 4.0 接口的加持，One-Netbook 的数据吞吐量可高达 40Gbps，即数据传输、视频传输以及充电功能于一身，并可外接 4K 显示器。这样当用户带着 One-Netbook 出差开会，到了会议举办地，直接用 One-Netbook 连接大屏演示 PPT 就十分方便了，如果是过去，如果不想带着笨重的笔记本，就得带着 U 盘等移动存储设备，路上也无法临时修改 PPT，很麻烦。

续航方面，One-Netbook 4 搭载的是 10000mAh 的大容量电池，并支持 45W 快充。IT之家实测使用 One-Netbook 4 播放本地高清 1080P 的电影，一部 2 个半小时的电影看下来，One-Netbook 4 耗电 30%，这样的续航表现对于正常的路途办公使用强度来说也是够用的。

有意思的是，One-Netbook 4 支持 45W 的 PD 快充协议，所以它可以与手机共用移动电源来作为电量的补充，这样以来，就避免了旅途中找不到充电电源的烦恼，关键时候可能会发挥重要的作用。

四、总结

在使用 One-Netbook 4 的时候，IT之家总会想到过去的上网本。早期的上网本大小也和 One-Netbook 4 类似，但是定位毕竟不是笔记本，阉割了不少功能，通常只用于上网和流媒体播放等。One-Netbook 4 则不是如此，这是一款功能完整，定位精准的迷你笔记本。

One-Netbook 4 瞄准频繁需要移动办公的商务人群，以小巧精致的机身和基本完整的笔记本功能吸引他们，虽然在性能输出方面不会像常规笔记本那样狂野，但足以满足使用，并且还有一块显示效果不错的屏幕，对于商务人士来说，其实可以成为选择之一。不过如果你日常的办公任务比较繁重，对电脑性能的要求比较高，则需要绕路走了。

相比 One-Netbook 4 当前的市场表现，IT之家更期待这种迷你型笔记本在未来的前景，当有一天芯片技术足以支撑这样一款小巧的笔记本释放强劲性能的同时保持很低的功耗时，相信 One-Netbook 4 为成为笔记本发展方向的样本之一。