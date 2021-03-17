【IT之家评测室】技嘉 AORUS FI25F 显示器体验： 240Hz 小钢炮，电竞玩家的镇场重器

随着游戏电竞市场越来越火热，显示器的素质也受到玩家越来越多的关注。在电竞对战的时候，也许显示器刷新率、响应速度的一丝差别，就有可能对战局胜败造成决定性的影响，因此，游戏、专业电竞玩家，需要选择优秀的显示器作为驰骋战场的强大辅助。



去年 9 月，技嘉就推出了一款全新的战术型电竞显示器 AORUS FI25F，这是技嘉首款搭载 SuperSpeed IPS（快速液晶）显示技术的显示器，分辨率为 1920 x 1080 (FHD)，刷新率为 240Hz，售价 3999 元。目前IT之家已经拿到了这款显示器，现在就为大家送上评测体验报告。

一、外观设计

技嘉 AORUS FI25F 是一款 25 英寸的显示器，机身正面屏幕部分为三面窄边框设计，底部下巴略宽，中间有 “AORUS”的镂刻标识和一枚指示灯。

在 Logo 和指示灯之间还有一个小孔，这其实是 AORUS FI25F 的 ANC 降噪麦克风。

也许正面的设计看起来有点普通，但视线来到显示器的背面，就能看到电竞的硬核元素了。技嘉 AORUS FI25F 显示器主体的背面设计比较酷炫，有着类似机械装甲般的造型和纹理，搭配玻璃覆盖的 RGB LED 灯光系统，形似超跑，看起来很有一种科幻装甲风。

显示器背面顶部也有刀斧直切般的 “V”型栅格，为显示器整体带来了更多硬朗、酷炫的元素。

在显示器的底部，有各种输入输出的接口、开关和设置拨杆，一字排开，使用的时候也会比较方便。

技嘉 AORUS FI25F 的支架设计也比较讲究，支架下半部分是分叉式的，连接着外形酷似游戏动漫中装甲机器人身上经常出现的装甲盾牌一样的主体。这个支架主体也带有 RGB 灯效，AORUS 的老鹰图标亮着金黄色的幽光，看起来确实有一种很燃的感觉。特别是搭配显示器背面双翼状的灯效，视觉上很科幻。

在支架的顶部，技嘉还比较贴心地做了一个把手设计，方便玩家随时移动显示器。

接口方面，AORUS FI25F 配备了 2 个 HDMI 2.0 端口、1 个 Display port 1.2 接口、1 枚 3.5mm 耳机接口、1 枚麦克风接口和 2 个 USB-A 接口。

总体来说，技嘉 AORUS FI25F 在外观上硬核酷炫，做工精湛，RGB 灯光效果的加入是一个加分项，很适合在各种游戏电竞场景中出镜。

二、屏幕素质

技嘉 AORUS FI25F 采用的是搭载快速液晶技术的 IPS 屏幕，分辨率为 1920 x 1080 ，刷新率可高达 240Hz，响应时间为 0.4ms MPRT，对比度为 1000:1，支持 100% sRGB 色域、HDR 以及 8bit 色彩。那么它的实际屏幕显示表现如何呢？IT之家也做了实际测试。

小编首先测试了技嘉 AORUS FI25F 的屏幕色域覆盖，为 95.6%sRGB，色域容积则达到 112.3%sRGB，同时，色域覆盖 70.0%Adobe RGB 和 78.3% DCI P3。

色准方面，IT之家测得技嘉 AORUS FI25F 屏幕的平均色彩偏离值为 0.4，最大偏离值也只有 1.44，可见色彩显示还是非常准确的。

所有色彩偏离度如下：

亮度方面，IT之家测试了屏幕六个区域的最高亮度，结果如下：

可以看出，技嘉 AORUS FI25F 显示器在亮度方面的表现属于比较正常的水平，没有特别抢眼，但是正常情况下使用也绰绰有余。

测完数据后，这款显示器的实际肉眼观看效果怎么样呢？

IT之家首先用一张 256 级灰阶图片来进行观察，从实际显示效果看，技嘉 AORUS FI25F 能够将从白色到黑色之间的过渡比较细腻地展示出来，当然，在极端低阶的黑色和高阶的白色方面会有些不明显，但整体表现还是很不错的。

可视角度方面，从大约斜 45° 的角度观看屏幕，亮度会有些微削减，但色彩并没有出现明显的偏差。

在显示实际图片时，技嘉 AORUS FI25F 的色彩明艳准确，由于对 HDR 的支持，即使是树木背光暗部的枝叶也很好地表现了出来，整个画面看起来光影很平衡。

在 Windows10 中可以设置 HDR 显示的开关，IT之家对比了标准显示模式和 HDR 现实模式下的却别，可以看到，HDR 显示模式下，树木阴影部分的细节更多，天空没有过亮，光影、色彩也更自然和谐。

当画面中有很多色彩细节时，技嘉 AORUS FI25F 也能将每种色彩很细腻地展现出来，例如下图，同一色系下不同色泽的变化都可以看出来，色彩之间的过渡也比较自然。

总体来说，技嘉 AORUS FI25F 的显示素质是十分出色的，色域覆盖不错，色彩显示很准确，同时由于 HDR 技术的加持，FI25F 可以显示色彩更准确，光影转换更细腻的画面，对于播放电影、玩游戏来说，能获得更好的视觉效果。当然，要说不足，就是对于 AORUS FI25F 来说，1920 x 1080 的分辨率还是有些低，近看会有一些颗粒感。

三、使用体验

对于游戏和电竞玩家来说，技嘉 AORUS FI25F 显示器的一个核心优势就是支持 240Hz 的刷新率，并且在快速液晶的技术加持下，在不损失画质的前提下实现 240Hz 的高刷新率。快速液晶技术拥有高反应速度的液晶分子排列，可达到过往只有 TN 面板的反应时间，并且保有 IPS 色彩丰富、广视角的特性，让高刷和画质能够兼得。

在 240Hz 的高刷新率下进行游戏，画面会变得异常稳定和流畅，特别是在像《绝地求生》这种射击类电竞游戏中，在低刷新率下，远处的敌人从眼前溜过，想要瞄准会比较困难，对枪的时候，也许对方就比你快毫秒之差，却能够将你淘汰。

在高刷新率下，敌人的身影会变得更加连贯、不模糊，对于瞄准射击很有帮助，这一点点的时间差把握住了，也许你就能活到最后。

在测试时，IT之家在《绝地求生》中对比了 60Hz 刷新率和 240Hz 刷新率下运动物体的画面区别，小编用慢动作摄像头拍摄高速晃动的树木，60Hz 的画面在慢动作视频下能看出比较卡顿，而 240Hz 很明显要流畅很多，看起来都不像慢动作视频拍摄的了。

60Hz

240Hz

对于这类射击游戏，技嘉 AORUS FI25F 还有一个比较独特的功能，就是压枪辅助。特别是在一些 FPS 游戏里，瞄准远方的目标，由于镜头会产生很强的反冲，很容易使画面抖动而不清晰，AORUS FI25F 的这个功能可以减少画面的运动模糊，从而在瞄准时保持更高的画面清晰度，从而轻松狙杀对手。

在介绍外观的时候我们讲到，AORUS FI25F 显示器正面的 Logo 和指示灯之间有一枚 ANC 降噪 Mic，当我们在联机对战时，往往要用麦克风和队友沟通，如果周围有噪音，比如机械键盘的敲击声，就会一同被传到对方那里，导致队友听不清你的声音，这枚 ANC 降噪 Mic 就可以配合显示器内置的芯片，过滤掉环境噪音，从而让你和队友的沟通声音更加纯净清晰。

另外，技嘉还针对 AORUS FI25F 推出了配套的《OSD SIDEKICK》，这是一个全功能的软件系统，打开即可设置显示器所有参数，就像给你提供了一个上帝模式，这显然是比用屏幕下方的实体拨杆设置参数更为方便的方式。

还有就是，技嘉 AORUS FI25F 采用人体工学的设计，可以随心调节高度，倾斜度，并且可以将显示器旋转 90°，这对于小编这种经常需要在网上看新闻的用户来说很实用，不用频繁滑动鼠标滚轮了。

技嘉 AORUS FI25F 还有一个值得介绍的有趣功能，就是支持 USB 快充，你可以将手机连接数据线直接插在显示器的 USB-A 接口上，直接给手机进行快充，这是个非常实用的功能。

最后，对于游戏玩家来说，FI25F 内置的游戏倒计时功能也很有用。这个功能可以直接在 OSD SIDEKICK 软件中设置，然后在屏幕的指定位置开启正数或者倒数计时，计时的浮窗会在系统所有软件窗口之上，方便玩家随时查看时间。

倒计时的功能可以用在像 CS:GO 这样的游戏中，游戏本身没有明显的计时画面，利用这个功能，玩家可以根据剩余时间更好地制定战术。另外，在一些对战游戏中有技能冷却时间的设定，利用倒计时功能，玩家也可以精确计算时间，增加胜率。

四、总结

作为一款 25 英寸的 1080P 显示器，它拥有酷炫的外观设计、很好的画面显示素质以及实用的游戏辅助功能，更拥有最高 240Hz 的刷新率，对于主流玩家来说，显然会是一款具备高性价比的游戏利器，更倾向于被游戏和电竞玩家选购。一款整体素质出色的电竞显示器，无论你是观影追剧，还是玩游戏，都是可以获得很好的使用体验。

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