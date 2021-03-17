美图：斥资 5000 万美元再次购买比特币和以太币

IT之家 3 月 17 日消息 今天，美图发布公告称，董事会欣然宣布，全资子公司Miracle Vision 于2021 年3 月17 日根据加密货币投资计划在公开市场交易中进一步购买了 16,000 单位的以太币，总对价约为2840万美元; 386.08581655单位的比特币（根据比特币购买），总对价约为2160万美元。

截至本公告日期，美图已累计净购买了价值约 9 千万美元的加密货币。

IT之家曾报道，美图公司本月初曾发布公告，集团于 2021 年 3 月 5 日在公开市场交易中购买了 15000 单位的以太币和 379.1214267 单位的比特币作为资产配置策略之一，这两种加密货币的总对价分别约为 2210 万美元和 1790 万美元。

根据公告，这些购买是根据董事会先前批准的一项加密货币投资计划进行的，据此集团可以购买净额不超过 1 亿美元的加密货币，其资金来源为公司现有的现金储备 (但非公司首次公开发行所得的余下款项)，后续根据加密货币投资计划买责加密货币将由董事会根据市场情况酌情执行。美图在公告称董事会认为，这能向投资者和利益持份者表明集团接受技术革新的抱负和决心，从而为进军区块链行业做好准备。