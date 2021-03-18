Arm iMac 首次泄露，预计将于近期发布

IT之家3月17日消息 苹果去年发布了搭载苹果自研 M1 芯片的 Mac mini、MacBook Air 和 MacBook Pro。而现在有开发者发现，一台未发布的 ARM iMac 出现在 Xcode 崩溃报告中，预示着下一款搭载 Arm 芯片的苹果电脑将会是 iMac，而且有望迎来全新设计。

开发者 Dennis 发现，一款尚未发布的 iMac 出现在了 Xcode 的崩溃日志中，该机搭载 ARM64 处理器，为苹果将在下一次的发布会增加了更多的可能性。

值得一提的是，此前有熟悉苹果供应链的消息人士透露，该公司已经完全停止生产 iMac 4K 的 512GB 和 1TB SSD 版本。预计苹果将推出新款 iMac。

此外，彭博社去年 12 月的一份报告指出：“苹果正在开发 M1 新品，该产品具有多达 20 个 CPU 内核，该内核由 16 个高性能和 4 效率内核组成。预计该公司将在 2021 年推出 ARM 版本的高端 MacBook Pro 和入门级 / 高端的 iMac 台式电脑。

IT之家了解到，苹果为了避免在正式发布之前泄露，经常会清理这类报告，以避免任何潜在的可能去提前揭示新产品的某些细节，所以我们目前无法得到更多信息。但越来越多的证据表明，与苹果硅重新设计的 iMac 迟早会到来。